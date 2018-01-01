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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تغرم رئيس الرائد

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بسبب احتفاله بفوز فريقه الرائد على التعاون

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قرارها بإيقاف فهد المطوع رئيس نادي الرائد، بعد مباراة التعاون.

الرائد فاز على التعاون بهدفين مقابل هدف، باللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الثلاثاء، والمؤجل من الإسبوع التاسع ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الحساب الرسمي للاتحاد السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن عن تغريم فهد المطوع رئيس الرائد 20 ألف ريال سعودي.

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العقوبة جاءت بسبب نزول المطوع إلى أرض الملعب بعد انتهاء المباراة، للاحتفال مع لاعبي فريقه، حسب تقرير مراقب المباراة.

لجنة الانضباط قررت دفع مبلغ 20 ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال 30 يومًا من تاريخ القرار.

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