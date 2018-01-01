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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

لجنة الانضباط السعودية ترفض استئناف النصر على أزمة علي النمر

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قرار لجنة الانضباط نهائي غير قابل للطعن

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، عن رفضها الاستئناف الذي تقدمت به إدارة نادي النصر، بشأن أزمة مباراة الوحدة بالدوري.

النصر كان قد تقدم باستئناف على قرار لجنة الانضباط، بعد قرار رفض احتجاجه على مشاركة علي النمر لاعب الوحدة، كلاعب مواليد بجانب تواجد لاعب مواليد آخر وهو أحمد عبده، في المباراة التي جمعت بينهما.

لجنة الانضباط أعلنت اليوم الأحد، عن قرارها برفض الاستئناف المقدم من نادي النصر شكلًا، عملًا بأحكام مواد لوائح لجنة الانضباط والأخلاق.

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كما قررت اللجنة مصادرة رسوم الاستئناف المدفوعة من قبل نادي النصر، وأن القرار نهائي غير قابل للطعن، وفقًا للمادة (85/2ح)، من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

يأتي ذلك بعدما أكدت إدارة الوحدة على أن علي النمر مقيد في صفوف الفريق، كلاعب سعودي وليس مواليد كما يتهمه نادي النصر.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز الوحدة على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الحادية عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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