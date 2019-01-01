لجنة الانضباط الإماراتية تُمهل الجزيرة وتغرم الوحدة

قرارات حاسمة من لجنة الانضباط الإماراتية بشأن مباريات كأس الخليج العربي الإماراتي.

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن قراراتها بخصوص مباريات بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي، التي أقيمت مؤخرًا.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتي، اعتبار فريق الظفرة خاسرًا أمام العين بثلاثة أهداف دون رد، لعدم التزامه بتسجيل 5 لاعبين، من مواليد 97، في قائمة الفريق، خلال المباراة التي جمعت بينهما.

اللجنة قررت أيضًا منح فريق الجزيرة مهلة لمدة أسبوع واحد، من أجل سداد المستحقات المالية لأحد وسطاء اللاعبين، والتي وصلت إلى 611 ألف درهم إماراتي.

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كما قررت اللجنة تغريم نادي الوحدة مبلغ 30 درهمًا إماراتيًا، بعد حصول لاعبيه على 6 إنذارات خلال مباراة عجمان بكأس الخليج العربي الإماراتي.

وتم استدعاء طاقم تحكيم مباراة مسافي ودبا الحصن، من أجل سماع أقوالهم في الشكوى التي تقدم بها نادي مسافي، بمنافسات دوري الدرجة الأولى.

وأقيمت منافسات كأس الخليج العربي الإماراتي، خلال فترة التوقف الدولي الماضية، حيث كان يرتبط المنتخب الإماراتي بمواجهة أمام فيتنام، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.