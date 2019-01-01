لجنة الاستئناف تتجه لرفض اعتراض الاتحاد على مشاركة أحمد مصطفى مع أبها

الاتحاد السعودي يتجه لرفض احتجاج العميد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن اعتراض الاتحاد على مشاركة أحمد مصطفى مع أبها.

وكان الاتحاد قد اعترض على نظيره أبها على مشاركة المصري أحمد مصطفى، وأنه مسجل ضمن المواليد وأن ذلك مخالف للوائح والقوانين.

وتناقش لجنة الاستئناف اعتراض في الوقت الحالي لاتخاذ قرار نهائي من أجل هذه الأزمة، التي نشبت عقب مواجهة الفريقين ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الأربعاء، أن اللجنة تتجه أن ترفض استئناف الاتحاد وأن تؤيد قرار لجنة الانضباط.

وأشارت الصحيفة أن القرار جاء بعد دراسة لجنة الاستئناف للأوراق المقدمة من قبل نادي أبها، والتي بنت موقفها الصحيح عليها ضد استئناف الاتحاد.

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وكان أبها قد حقق الفوز على نظيره الاتحاد وقتها، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الثامنة من الدوري، حيث يتعرض الاتحاد لفترة تراجع مستوى.

ويحتل الاتحاد المركز الـ12 في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، حيث يسعى لتحسين النتائج خلال المباريات المقبلة.