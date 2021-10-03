لجنة الاحتراف تحدد موعدًا لاتخاذ قرارات صارمة

تعرف على المقترحات التي سيتم مناقشتها

حددت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، موعدًا لمناقشة إلغاء السقف المالي الأعلى للعقود، وذلك بعد إنشاء لجنة الكفاءة المالية والتنظيمات ذات الصلة بالرقابة المالية على الأندية المرتبطة بها.

لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ستقوم بمناقشة 3 مقترحات أصدرتها خلال تعميم أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الأحد.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، ستناقش 3 مقترحات مع جميع الأندية يوم 10 أكتوبر الجاري.

وضمن الاقتراحات زيادة مقدمات العقود للعقود التي لا تقل مدتها عن 3 أعوام إلى 4 ملايين 500 ألف ريال، واحتساب مقدم العقد ضمن المكافآت المشروطة.

وسيتم مناقشة تحديد سقف أعلى سنوي قدره 5 ملايين ريال لمن بلغ 22 عامًا فأكثر، وبند مكافآت مرتبط بالمشاركة بحد أقصى مليوني ريال لمن بلغ 28 عامًا فأكثر.

اللجنة أفادت في تعميمها أنه سيتم عقد ورشة عمل مع أندية دوري المحترفين، عن طريق الاتصال المرئي يوم الأحد 10 أكتوبر الجاري، لتداول ومناقشة المقترحات الثلاث.

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وسيتم أيضًا الاستماع إلى الأندية السعودية وأخذ رأيهم في هذا الأمر، وذلك قبل أن يتم رفع أحدها للمجلس من قبل لجنة الاحتراف لطلب المصادقة عليه.