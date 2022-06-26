"لتلك الأسباب .. الحزم والشباب هما أكثر المتضررين من هبوط الأهلي"

الأهلي أصبح رسميًا في دائرة الهبوط لدوري يلو

يرى الناقد الرياضي عبد الله المالكي أن الحزم والشباب هما أكثر المتضررين من هبوط الأهلي لدوري الدرجة الأولى السعودي حال حدث ذلك.

الأهلي دخل رسميًا منطقة الهبوط لدوري يلو بخسارته الصادمة في آخر جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي أمام الرائد 3-1، وسيُواجه الشباب في الجولة الأخيرة والحاسمة لمصيره في البطولة.

لماذا الحزم والشباب أكثر المتضررين من هبوط الأهلي؟

المالكي أكد أن الدوري السعودي سيخسر كثيرًا بهبوط الأهلي، بقوله لبرنامج الحصاد الرياضي "الدوري السعودي سيخسر الكثير بهبوط الأهلي، سيخسر 10 ملايين متابع هم جمهور الفريق، وكذلك ستخسر الرابطة ربما من عقود الرعاية لأن بعض الرعاة قد يتجهون لدوري يلو حيث يتواجد الأهلي".

تابع "الحزم والشباب هما أكثر المتضررين برأيي من هبوط الأهلي، الحزم لأن المنافسة في دوري يلو الموسم القادم ستكون صعبة جدًا بتواجد الأهلي مما سيُقلل من فرص الفريق للعودة لدوري المحترفين".

وأتم "الشباب من جانبه سيخسر المناكفة والمنافسة مع الأهلي والتي تزيد من إثارة وجمال الدوري السعودي".

ما هو موقف الأهلي في الدوري السعودي؟

الأهلي يعيش وضعًا كارثيًا في الدوري السعودي، إذ هو أحد 7 أندية مازالت تتنافس للهروب من الهبوط إلى دوري يلو، ويبدو أن الأمور لن تُحسم تمامًا إلا مع الصافرة الأخيرة لآخر مباريات الموسم يوم 27 يونيو القادم.

الأهلي يتواجد في المركز الـ14 حاليًا برصيد 31 نقطة وخلفه الاتفاق بنفس الرصيد، فيما يتواجد الباطن في المركز الـ13 برصيد 32 نقطة وفوقه الفيصلي والرائد والتعاون ولكل منهم 33 نقطة وأخيرًا الطائي بـ34 نقطة وقد ضمن عمليًا البقاء.

الأهلي سيُواجه الشباب في الجولة الأخيرة يوم الإثنين القادم، فيما سيلعب الباطن ضد الاتحاد والفيصلي أمام الهلال، وتأمل جماهير الراقي في الفوز بالرياض وتحقيق فرسي صراع الصدارة الفوز لضمان البقاء وتجنب الهبوط إلى دوري يلو.

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