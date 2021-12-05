"لتلك الأسباب .. الاتحاد أفضل الفرق السعودية خارجيًا، بعده النصر ثم الهلال"

أثير جدال في حلقة مساء أمس من برنامج الحصاد الرياضي المذاع عبر قناة 24 الرياضية السعودية حول أفضل أندية المملكة في البطولات الخارجية، وقد رأى الناقد الرياضي فلاح القحطاني أن الاتحاد هو الأفضل يليه النصر ثم الهلال.

الفريق الأزرق تُوج أخيرًا بدوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، مرتان منها كانتا بالمسمى القديم، ويستعد حاليًا للعب في كأس العالم للأندية حيث أوقعته القرعة أمام الفائز من الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزلندي.

ماذا قال فلاح القحطاني عن أفضل الفرق السعودية في البطولات الخارجية؟

الناقد الرياضي بدأ حديثه بالقول أن الاتحاد ورغم امتلاكه 3 بطولات قارية فقط هو أفضل فريق سعودي في آسيا، نظرًا لأنه حقق بطولتي دوري الأبطال مرتين متتاليتين وفي وقت كانت البطولة خلاله صعبة لدمج الشرق والغرب معًا، فيما وضع النصر ثانيًا رغم أنه لم يُتوج بدوري الأبطال ولديه فقط بطولتين آسيويتين، وبعدهما وضع الهلال صاحب الـ8 ألقاب بينها 4 لدوري أبطال آسيا (2 بالمسمى القديم ومثلهما بالمسمى الجديد).

وأضاف "أبدأ الحديث بالتأكيد على أن النقاش يجب أن يتمحور حول البطولات الرسمية والمعتمدة فقط، وهنا نقصد البطولات القارية ولا داعي للالتفات للبطولات العربية والخليجية لأنها تبقى في إطار الودية والتنشيطية، وهنا أضع الاتحاد أولًا ثم النصر ثم الهلال، رغم أن الأول يمتلك بطولتي دوري أبطال آسيا فقط والثاني بطولتي كأس الكؤوس الآسيوية وكأس السوبر الآسيوية فيما الثالث لديه 8 بطولات منها بطولتي دوري أبطال آسيا".

تابع موضحًا أسبابه خاصة بعد دهشة الجميع في الاستوديو من تصنيفه "الاتحاد أولًا لأنه النادي السعودي الوحيد الذي حقق دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين، ولديه كذلك بطولة قارية ثالثة، بجانب أنه حقق البطولة وقتما كانت صعبة قبل فصل مساري الشرق والغرب".

تابع "بجانب أن قيمة بطولتي الاتحاد كبيرة لأنها أوصلته للعالمية، لكن الهلال حقق 8 بطولات المهم منها فقط بطولتين لأنه وصل بهما إلى العالمية وهي هدف النادي الأهم، والاتحاد مُفضل على الهلال لأنه كما قلت فاز بالبطولة وقتما كانت قوية، أنا لدي الكيف أهم من الكم"

"وضعت النصر ثانيًا بعد الاتحاد وقبل الهلال رغم أنه لم يُحقق سوى بطولتين ليس بينهما دوري أبطال آسيا لسببين، الأول أنه أول من ذهب للعالمية ببطولتين فقط على المستوى القاري، ولم يفعل هذا لا الاتحاد ولا الهلال، والسبب الثاني هو أنه النادي السعودي الوحيد الذي لعب في كأس العالم للأندية وقتما كانت بطولة مكتملة الأركان تضم جميع الفرق من اليوم الأول لانطلاقها، وليس كما حدث لاحقًا بأن ينضم فريقا أوروبا وأمريكا الجنوبية من نصف النهائي، وقد وصف فيفا تلك البطولات بأنها تجريبية".

أتم "إن كان الموضوع مجرد أرقام، فريق المزارعين التايلاندي من زعماء آسيا لأن لديه بطولتين في دوري الأبطال، وهو فريق لا يعرفه أحد! الهلال حقق بطولتي دوري الأبطال 2019 و2021 لكن البطولات الـ6 السابقة لم تكن مهمة لأنها لم تصل بالهلال إلى العالمية وهذا ما يهم النادي، بجانب نقطة أخرى .. الهلال شارك في آسيا 30 مرة لم ينجح في الفوز سوى في 8 منها، بل وتلقى خسائر كبيرة وهو أكثر الفرق السعودية خسارة في آسيا".

ما هي بطولات الفرق السعودية في آسيا؟

الهلال هو أكثر الأندية السعودية تتويجًا بالألقاب في آسيا برصيد 8 ألقاب هي: 4 ألقاب لدوري أبطال آسيا، لقبان لكأس الكؤوس الآسيوية ولقبان لكأس السوبر الآسيوي.

الاتحاد يمتلك 3 ألقاب قارية، هي: لقبان لدوري أبطال آسيا ولقب كأس الكؤوس الآسيوية.

النصر يمتلك لقبان هما: لقب كأس الكؤوس الآسيوية ولقب كأس السوبر الآسيوي.

القادسية والشباب حققا كأس الكؤوس الآسيوية لمرة واحدة.

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