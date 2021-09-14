"لتلك الأسباب الـ4، الاتحاد الآسيوي يقتل المتعة والعدالة في دوري الأبطال"

انتقادات قوية للاتحاد الآسيوي

أكد الناقد الرياضي سامي مؤمن أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يقتل المتعة والعدالة في دوري أبطال آسيا بإصراره على 4 قرارات اتخذها في السنوات الأخيرة ومازال يُطبقها في النسخة الجارية.

مرحلة ثمن نهائي دوري الأبطال افتتحت يوم أمس بانتصار الهلال السعودي على الاستقلال الإيراني، وتُستكمل اليوم بعدد من المباريات أبرزها مواجهة الفريقين الإماراتيين الوحدة والشارقة، بجانب مباراة النصر السعودي ضد تراكتور سازي الإيراني في الدوحة.

مؤمن أوضح خلال تصريحاته في برنامج الحصاد الرياضي أن إصرار الاتحاد الآسيوي على لعب مباريات ثمن النهائي دون جمهور قلل كثيرًا من متعة متابعة المباريات، مشيرًا إلى أن مختلف الدول والاتحادات المحلية والقارية سمحت بحضور الجماهير مؤخرًا رغم استمرار أزمة كورونا بفضل اتخاذها الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

وأضاف حول الأسباب الثلاثة الأخرى التي يراها قتلت العدالة والمتعة في دوري أبطال آسيا "السبب الأول هو منع الفرق من قيد سوى 4 أجانب بينهم واحد آسيوي، وهذا قرار يحرم الأندية من بعض لاعبيها الأجانب ويُقلل من المتعة في المباريات وحتى مشاهدتها في مختلف قارات العالم".

سامي مؤمن :

الاتحاد الآسيوي يقتل المتعة والعدالة في البطولة الآسيوية ..

الحصاد الرياضي ... @Sami_M111 pic.twitter.com/MEoqcyQrEn — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) September 13, 2021

"الأمر الثاني هو عدم استخدام تقنية الفيديو من دور المجموعات، فهو يُقلل من العدالة ويزيد من أخطاء الحكام، ومن ثم الأمر المهم هو فصل الشرق عن الغرب".

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أضاف موضحًا "قديمًا كان الفصل يتم قبل دور الـ8 ومن ثم يتم دمج المسارين، لكن منذ عدة سنوات اتخذ الاتحاد القاري قرارًا بالفصل بين شرق وغرب آسيا حتى المباراة النهائية وهذا باعتقادي ظلم الفرق هنا وهنا لأن حدد وجود فريق من كل مسار في المباراة النهائية ومنع فرصة وجود فريقين من غرب أو شرق آسيا في النهائي، كان يُمكن مثلًا أن يتواجد الهلال والنصر هذا الموسم في النهائي".

يُشار إلى أن دوري أبطال آسيا يُلعب بمسارين مختلفين، بحيث تلعب فرق شرق آسيا معًا حتى يصعد فريق واحد منها للنهائي، ونفس الأمر ينطبق على فرق الغرب، وتُقام المباراة النهائية في المنطقتين تواليًا.

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