لتكرار سيناريو سواريز.. أتلتيكو مدريد في طريقه لضم نجم برشلونة السابق!

هل تحدث الصفقة؟

انضم أتلتيكو مدريد إلى قائمة طويلة من الأندية الطامحة في الحصول على توقيع نجم برشلونة السابق باولينيو خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان باولينيو قد أعلن عن فسخ تعاقده مع جوانزو الصيني ليصبح حرًا للانتقال مجانًا أينما شاء، وقد دعا برشلونة لإعادة التعاقد معه.

لكن يبدو أن النداء قد لُبيّ من إسبانيا ولكن من فريق آخر، إذ تشير صحيفة "موندو ديبورتيفو" نقلًا عن أحد الصحفيين البرازيلين إلى اهتمام أتلتيكو مدريد بصاحب الـ32 عامًا.

ويمتلك باولينيو في الوقت الراهن العديد من العروض سواءً للعودة إلى وطنه البرازيل أو الاستمرار خارجه، حتى أنه ارتبط مؤخرًا بنادي النصر السعودي.

رغبة الدولي البرازيلي واضحة وهي استمرار اللعب في أوروبا، ويمتلك عروضًا من أندية بالقارة العجوز مثل جلطة سراي وبنفيكا.

أتلتيكو مدريد وهو متسلح بتكرار تجربة التعاقد مع ذوي الخبرة من برشلونة بعد نجاح لويس سواريز، قدم عرضًا رسميًا بحسب تلك الأنباء إلى باولينيو.

ولعب باولينيو في برشلونة لمدة موسم وحيد بعدما انضم من جوانزو الصيني نظير 40 مليون يورو، وخلال هذا الموسم حقق درع الدوري الإسباني وكأس الملك.

الجدير بالذكر أن باولينيو أبدى استعداده للعودة مرة أخرى إلى برشلونة حتى وإن كان براتب متواضع.