لتفادي أحداث الماضي .. ضغط قطري لتواجد فلسطيني في كأس العالم

مساعي قطرية حثيثة لضمان الحضور الفلسطيني خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022.

يحاول المسؤولون القطريون في الآونة الأخيرة الضغط على إسرائيل من أجل السماح للجماهير الفلسطينية بحضور منافسات بطولة كأس العالم 2022 بحرية.

قطر تستضيف منافسات كأس العالم 2022، للمرة الأولى لأي بلد عربي، خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

صحيفة "هآرتس" كشفت عن أن قطر تريد تقديم كأس العالم 2022 على اعتبارها بطولة غير سياسية، وبالتالي ضمان الوصول الكامل لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين إلى أراضيها.

ولم يُعرف بعد عدد الفلسطينيين الذين طلبوا التوجه إلى قطر لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022، أو ما إذا كانت هناك رحلات جوية مباشرة إلى قطر أو إلى أحد جيرانها من إسرائيل من أجل السماح بوصول الجمهور بسهولة.

المصدر نفسه أكد أن القطريين تقدموا بطلب للوساطة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وذلك حتى لا تتكرر أحداث الماضي حين منعت إسرائيل منتخب فلسطين من المشاركة في تصفيات كأس آسيا التي أقيمت أيضًا في قطر.

وعلى الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية كاملة بين قطر وإسرائيل، أكد مسؤول عبري كبير للصحيفة أن البلدين تفاوضا في الأسابيع الأخيرة عن افتتاح مكتب تمثيل قنصلي إسرائيلي مؤقت في قطر يعمل فقط خلال البطولة.

وحسب آخر التقديرات، من المتوقع أن يستفيد حوالي 10 آلاف مشجع يحمل جواز سفر إسرائيلي من التأشيرات المؤقتة للبطولة، والقيام بزيارة نادرة إلى قطر.

ويعد هذا الرقم منخفضًا للغاية مقارنة بالتقديرات الأولية التي توقعت توجه من 20 إلى 40 ألف إسرائيلي لزيارة قطر خلال فترة كأس العالم 2022.