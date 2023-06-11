لتعويض أحمد حجازي .. الاتحاد يستهدف 3 مدافعين عالميين

أحمد رفعت
Ahmed Hegazi Ittihad Raed SPL 09.09.2022Ittihad Twitter
الإتحادأحمد حجازيانتقالاتدوري روشن السعودي

تعرف على موقف الأهل يمن تعويض أحمد حجازي

بدأ نادي الاتحاد في التحرك الفعلي من أجل تعويض غياب المدافع المصري أحمد حجازي، بعدما تعرض لإصابة قوية، وذلك باستهداف 3 مدافعين عالميين، للتعاقد مع أحدهم.

وتعرض أحمد حجازي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة الطائي بختام منافسات دوري روشن السعودي 2022-23، ليُجري جراحة في الركبة على إثرها.

وأشار الصحفي الإيطالي رودي جاليتي إلى أن الاتحاد يتفاوض مع المغربي رومان سايس لاعب بشكتاش التركي، بجانبج كاليدو كوليبالي لاعب تشيلسي الإنجليزي، وسيرخيو راموس المدافع الحر حاليًا.

ويسعى الاتحاد لتعويض أحمد حجازي، الذي سيغيب عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أشهر، وذلك في ظل استعداد الفريق للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية.

ويعد أحمد حجازي كان أحد العناصر الأساسية بصفوف نادي الاتحاد، حيث يقوم بأدوار قيادية، بجانب المستوى الفني المميز الذي يقدمه مع الفريق.

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