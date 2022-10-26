لتسجيل لاعبين جدد .. النصر يُنهي أزمة قضية جوليانو

خطوة جديدة في أزمة النصر مع جوليانو

قررت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، إنهاء أزمة قضية البرازيلي جوليانو دي باولا، وذلك تمهيدًا لتسديد لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

القانوني أحمد الشيخ أعلن عن قرار الاتحاد الدولي "فيفا"، بمنع نادي النصر من التسجيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب المستحقات المالية المستحقة للبرازيلي جوليانو دي باولا. "اقرأ التفاصيل"

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن إدارة نادي النصر ستقوم بتسديد مبلغ 20 مليون ريال، تمثل مستحقات جوليانو قائد الفريق السابق كاملًا من دفعة واحدة، دون جدولته.

وتريد إدارة النصر تسديد مبلغ جوليانو، لتتمكن من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي ستبدأ 1 يناير 2023.

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وسيتم رفع المنع مباشرة في حالة تسديد النصر مستحقات جوليانو، خاصة وأن النادي يعلم هذا القرار منذ حوالي شهر، وتمت إعادة الملف إلى "فيفا" للتنفيذ، والقرار ليس مفاجئة بالنسبة للنادي الأصفر.

ومن المقرر أن يدفع نادي النصر مبلغ 20 مليون و 400 ألف ريال سعودي، قيمة رواتب العام الأخير من عقد جوليانو مع الفريق، والذي تم فسخه من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

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