لتحسين وضعه الاقتصادي .. اجتماع حاسم في برشلونة لبيع أصول النادي

برشلونة يعقد اجتماعًا اقتصاديًا في غاية الأهمية لمستقبل النادي ظهر الثلاثاء.

يعمل نادي برشلونة الإسباني على مدار الساعة من أجل تعديل وضعه الاقتصادي والحصول على دخل جديد من شأنه أن يسمح بتصحيح الوضع المالي في النادي الكتالوني.

برشلونة يحاول تحسين وضعه الاقتصادي من أجل الحصول على فرصة للمناورة والقيام بالتعاقدات التي من شأنها أن تعزز قائمة الفريق في الموسم المقبل.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه من المقرر أن يعقد مجلس إدارة برشلونة اجتماعًا لمناقشة القضايا الاقتصادية الملحة اليوم الثلاثاء.

ما هو الهدف من الاجتماع؟

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن الاجتماع يهدف في الأساس إلى مناقشة الوضع الاقتصادي، ثم الإعلان عن اجتماع غير عادي للجمعية العمومية في منتصف يونيو.

ويأتي الاجتماع غير العادي من أجل مطالبة الشركاء بالحصول على الإذن ببيع ترخيص تجارة برشلونة، وأيضًا جزء من إدارة حقوق البث التلفزيوني.

ويملك برشلونة فرصة لإغلاق الاتفاقيات الجديدة حتى يوليو، ولن يكون ذلك مشكلة بالنسبة إلى اللعب المالي النظيف، حيث ستوافق رابطة الدوري الإسباني على تعديل حد رواتب الفريق.

لكن التأخير سيكون بمثابة انتكاسة على المستوى المحاسبي عند إغلاق السنة المالية لموسم 2021-22.

ما هو وضع اتفاقية CVC؟

وعلى صعيد متصل، يجب أيضًا أن يحصل بيع نسبة 10% من الحقوق السمعية والبصرية على موافقة الجمعية العمومية.

الاتفاق مع صندوق CVC يبدو أنه على المسار الصحيح، وهي عملية من شأنها أن تضمن الامتثال لقانون اللعب المالي النظيف.

لكن جوان لابورتا رئيس برشلونة أوضح في مقابلة مع "راديو كتالونيا" أن النادي لديه خيارات أخرى على الطاولة، وسيتم اختيار الأفضل منها لمصلحة النادي.

متى تنتهي السنة المالية؟

السنة المالية لموسم 2021-22 تنتهي في 30 يونيو المقبل، ويريد برشلونة إغلاق بيع بعض أصوله من أجل تحقيق أرباح وحل مشاكل اللعب النظيف.

وسيكون من الضروري معرفة ما إذا كان بيع 49% من ترخيص تجارة برشلونة، أو 10% من الحقوق السمعية والبصرية، سيكون كافيًا لإحداث التأثير الاقتصادي المطلوب.

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