لتجنب شراء اللاعب.. مخطط من أتلتيكو مدريد لجريزمان!

أتلتيكو مدريد قد يتواصل مع برشلونة لتخفيض قيمة اللاعب

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود نية لدى فريق أتلتيكو مدريد في تقليل عدد مشاركات المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان في الموسم الحالي لتجنب تفعيل بند شراء اللاعب من برشلونة.

وكان نادي الروخي بلانكوس قد تحصل على خدمات نجم البلوجرانا في عام 2021 على سبيل الإعارة لمدة موسمين، مع وجود بند يلزم الأتلتي بشراء اللاعب بحوالي 40 مليون يورو.

وبحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن نادي العاصمة لديه مخطط من الوارد أن يقوم بفعله هذا الموسم لتجنب تفعيل هذا البند.

ما هو البند وكيف يتم تفعيله؟

أوضح التقرير أن فريق أتلتيكو مدريد سيكون ملزمًا بدفع 40 مليون يورو إلى نادي برشلونة في حال أن شارك الدولي الفرنسي في 45 دقيقة من 50% من المواجهات المتاحة في الفترة التي يتواجد فيها في النادي على مدار الموسمين.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى وجود نية لدى إدارة أتلتيكو مدريد في تجنب هذا البند من خلال عدم تحقيق جريزمان لهذا الشرط.

حيث لا يرى نادي العاصمة أن لاعبه الفرنسي يستحق أن يدفع فيه 40 مليون يورو خصوصًا أنه سيتم عامه الـ 32 مع نهاية الموسم الحالي.

وهو الأمر الذي اتضح في المباراة الافتتاحية لموسم الأتلتي حيث لم يلعب جريزمان أساسيًا في لقاء خيتافي لكنه حل بديلًا لتوماس ليمار في الدقيقة 62 وسجل هدف الفريق الثالث.

ماذا عن نسبة مشاركة جريزمان الحالية؟

في الموسم الماضي، لعب أنطوان 45 دقيقة على الأقل في 33 مواجهة من أصل 40 مباراة كان متاحًا فيها، أي بنسبة 82.5٪.

وهذا يعني أن نسبة المشاركة هذا الموسم لمدة 45 دقيقة أو أكثر لا بد ألا تتعدى الـ 30%.

كما أوضح التقرير أن إدارة الفريق العاصمي قد تتحدث مع برشلونة لشراء جريزمان ولكن بمبلغ آخر أقل من الموجود في عقد اللاعب.