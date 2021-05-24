لتتويج الهلال بالبطولات .. إعلامي يشكك في نزاهة مجلس المسحل

الهلال نجح في التتويج بلقب الدوري الـ17 في تاريخه

شكك أحد النقاد الرياضيين السعوديين في نزاهة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد تتويج الهلال بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال توج أمس الأحد بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الـ17 في تاريخه، بعد الفوز على التعاون في الجولة 29 وحسم البطولة قبل جولة من نهاية الموسم.

التشكيك جاء في اتحاد الكرة السعودي بعد التتويج بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مرتين على التوالي في عهد ياسر المسحل رئيس الاتحاد الحالي.

وقال خالد البدر الناقد الرياضي السعودي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " معلومة لاتهمك لم يتمكّن الهلال من تحقيق بطولة الدوري في فترة رئاسة الاستاذ أحمد عيد التي استمرت (4) مواسم ونصف".

وأضاف النقاد الرياضي عبر تصريحاته: "استطاع الهلال تحقيق لقبي الدوري لمرتين متتاليتين في أول موسمين منذ استلام الاستاذ ياسر المسحل رئاسة اتحاد القدم".

معلومة لاتهُمَّكْ:

- لم يتمكّن #الهلال من تحقيق بطولة الدوري في فترة رئاسة الاستاذ أحمد عيد التي استمرت (4) مواسم ونصف.



- استطاع #الهلال تحقيق لقبي الدوري لمرتين متتاليتين في أول موسمين منذ استلام الاستاذ ياسر المسحل رئاسة إتحاد القدم. — خالد البدر (@KhaleadBader) May 24, 2021

تولى أحمد عيد رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم من ديسمبر 2012 لمدة 4 سنوات حتى نهاية عام 2016.

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