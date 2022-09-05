لبس يورط النصر .. إدارة العالمي: لجنة الكفاءة المالية مُخطئة!

العالمي يأتي في المركز الأخير من بين الكبار بحسب بيان لجنة الكفاءة المالية وفقًا لديونه المجدولة

جدل كبير صاحب إعلان لجنة الكفاءة المالية التابعة لوزارة الرياضة السعودية تفاصيل ما سددته الأندية من التزامات مالية واجبة السداد، بعدما وقع لبس فيما يخص نادي النصر.

Shahid

ماذا قالت اللجنة عن النصر؟

بحسب بيان اللجنة فإن النصر بالفعل حصل على شهادة الكفاءة المالية، لكنه لم يسدد كافة الديون الواجبة السداد حتى مارس 2022، إذ قام بجدولة جزء منها.

العالمي كان عليه أن يسدد 36.129.527، لكنه سدد 31.784.527، وجدول أربعة ملايين و345 ألف ريال، وهو ما ينفيه مجلس النادي برئاسة مسلي آل معمر. (طالع تفاصيل البيان)

ما هو محل اللبس في بيان اللجنة؟

الوليد المهيدب؛ مدير إدارة الإعلام والاتصال بالنصر أكد أن ناديه لم يجدول أي مستحقات، إنما حصل على الكفاءة المالية بعدما سدد كافة ديونه.

وأوضح المسؤول الإعلامي بالعالمي أن ناديه سيتواصل مع لجنة الكفاءة، من أجل إزالة اللبس الواقع في البيان.

وكتب المهيدب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تؤكد إدارة نادي النصر صحة ما نشرته مسبقًا، بأنها لم تجدول أي مبلغ للحصول على شهادة الكفاءة المالية، حيث ستتواصل مع اللجنة لتوضيح اللبس الذي حدث في الإعلان الذي بثته مساء اليوم".

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