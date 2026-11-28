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انتقد يوشوا كيميش نفسه بعد خطئه في التعادل بهامبورج.

قال نائب قائد بايرن ميونخ عن طرده بسبب السلوك العنيف: «بالنظر إلى الوضع الذي نمر به، فهذا أمر لا يُغتفر إطلاقًا. عليّ الاعتذار للفريق. لا أستطيع تفسير ما حدث حقًا. لقد كان تصرفًا غبيًا للغاية، وأنا سعيد بأننا خرجنا بنقطة رغم ذلك».

في الدقيقة 44 من التعادل 0-0 على ملعب فولكسباركشتاديون، أمسك كيميش بشعر منافسه ألكسندر روسينج-ليليسييت ونال البطاقة الحمراء.

وأضاف كيميش: «هذا لا يشبهني إطلاقًا في العادة. ولم تحدث بيني وبين اللاعب أي احتكاكات على أرض الملعب أيضًا. أود أن أقدم تفسيرًا، لكن يصعب عليّ فهم ما حدث». وقال إن الموقف لم يكن مشحونًا بالعواطف على نحو خاص.

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دورتموند قادر على توسيع صدارته

امتنع المدرب فينسنت كومباني عن انتقاد لاعبه المخضرم علنًا. وقال كومباني بحزم: «في هذه المرحلة، وفي هذه اللحظة، لا مجال لأن أخصّ أي لاعب بالانتقاد وأقدّم هدية للجمهور».

وأضاف مدرب بايرن أن المقاومة «شرسة إلى حد كبير» في الوقت الحالي، لكن عليهم مع ذلك تحويل هذه الفترة إلى شيء «يؤتي ثماره في النهاية».

كان التعادل 0-0 في هامبورج هو التعادل الخامس لبايرن في 11 مباراة هذا الموسم. وبذلك أهدر بطل ألمانيا القياسي فرصة اعتلاء الصدارة، على الأقل حتى يوم الأحد. ويمكن لبوروسيا دورتموند توسيع فارق النقاط مع بايرن إلى أربع نقاط إذا فاز على باير ليفركوزن.