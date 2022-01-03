لا يمل من العمل .. الكشف عن سر جديد للياقة كريستيانو رونالدو الخارقة!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن سر جديد من أسرار اللياقة البدنية الخارقة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن اللاعب صاحب الـ 36 عامًا قد اشترى جهازًا جديدًا للتنفس وللمساعدة على تجديد الخلايا.

الجهاز كان رونالدو قد استخدمه من قبل بعد إصابته الشهيرة في الركبة في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال ضد فرنسا.

الجهاز الذي اشتراه رونالدو تصل قيمته إلى حوالي 20 ألف يورو ويعمل على أن يستنشق مستخدمه اكسجين نقي بنسبة 100%.

أحد المصادر قال للصحيفة: "لقد استخدم ذلك الجهاز من قبل في مسيرته، لكن تواجده لم يكن سهلًا في إنجلترا، لذلك قرر أن يشتري أحدهم ويضعه في منزله".

وأردف: "ذلك يعني أنه عندما يشعر بوجود أي مشكلة عضلية يذهب ليستخدمه، ولتلك الأسباب غاب عن الحد الأدنى من المباريات بسبب الإصابات".

جدير بالذكر أن رونالدو الذي يصل لعامه الـ37 في الشهر المقبل كان قد سجل ثمانية أهداف في الدوري الإنجليزي حتى الآن هذا الموسم.

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