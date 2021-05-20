"لا يمكن انتقاده أبدًا" .. كاسياس يدافع بشراسة عن صديقه زيدان

تاريخه يكفي..

يعتقد حارس مرمى ريال مدريد السابق والتاريخي إيكر كاسياس أن سمعة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان في سانتياغج برنابيو ستبقى كما هي بغض النظر عن كيفية انتهاء سباق لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

وتعرض زين الدين زيدان للكثير من الانتقادات نظرًا لاحتمالية خروج ريال مدريد بموسم صفري بعد خسارة لقبي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا واقتراب خسارة لقب الليجا كذلك لصالح أتلتيكو مدريد.

زين الدين زيدان لا يمكن انتقاده لأي شيء، بهذه العبارة بدأ إيكر كاسياس الدفاع عن مدرب ريال مدريد وسط حديث عن أنه قد يترك منصبه بنهاية الموسم الحالي.

ماذا قال كاسياس؟

لا يشعر حارس مرمى ريال مدريد السابق بأن إرث المدرب الفرنسي سيتضرر إذا غادر النادي بنهاية الموسم الحالي سواء أقيل أو استقال بعد عام بلا ألقاب.

إيكر كاسياس يرى ذلك بناء على تاريخ زيدان، وبالنظر إلى حقيقة أنه قد حقق بالفعل ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإسباني مع ريال مدريد.

وقال كاسياس لماركا "زيدان لا يمكن انتقاده على أي شيء بالنظر إلى ما قدمه، لقد حقق ألقابًا وأرقامًا لا تصدق، وهو شيء يبدو في متناول عدد قليل جدًا من المدربين أو حتى شخص واحد وهو زيدان".

وأضاف كاسياس: "كنت أفضل أن يكون ريال مدريد في المركز الأول قبل الجولة الأخيرة، لكنني آمل أن يساعدنا ريال بلد الوليد على الفوزبالليجا في نهاية هذا الأسبوع".

وتابع: "أتمنى التوفيق للجميع، ولكن دعونا نرى ما إذا كان لدينا المزيد من الإيمان بأنفسنا والتصديق بأنه يمكننا الفوز بالدوري الإسباني."

وما هو موقف زيدان؟

خرج المدير الفني الفرنسي بنبرة هادئة معتادة لينفي التقارير التي تتحدث عن رحيله الوشيك بعد مشاهدة فريقه يحقق فوزًا حاسمًا بهدف للا شيء على أتليتيك بيلباو نهاية الأسبوع الماضي.

وقال زيدان بعد المباراة: "كيف يمكنني إخبار اللاعبين الذين سأرحل الآن؟ نحن نقدم كل ما لدينا من أجل اللقب وهذا ليس الوقت لكي أقول إنني سأرحل".

وأكد: "يمكن للناس خارج النادي أن يقولوا ما يحلو لهم، لكنني لن أقول ذلك للاعبين أبدًا، ولم أتخذ هذا القرار بمحض إرادتي في ذلك الوقت الحساس".

هل خسر ريال مدريد لقب الدوري رسميًا؟

لا يزال أمام ريال مدريد فرصة كبيرة للدفاع عن لقب الدوري الإسباني، إذا حقق الفوز على أرضه على فياريال في الجولة الأخيرة من الموسم بشرط تعثر المتصدر أتلتيكو.

يتأخر فريق زيدان بفارق نقطتين عن أتلتيكو المتصدر، الذي من المقرر أن يقوم برحلة إلى بلد الوليد يوم السبت، وهو الأمل الأخير بالنسبة لريال مدريد لكي يحقق اللقب بأن يفوز على فياريال ويتعثر الروخيبلانكوس أمام خصمه.

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