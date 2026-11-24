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أكد أشرف حكيمي أن المنتخب المغربي قدم أفضل صورة ممكنة عن بلاده، بينما تستعد محكمة التحكيم الرياضي لإصدار قرارها بشأن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 المثير للجدل أمام السنغال. ورغم تقارير متأخرة عن احتمال تأجيل القرار، يركز مدافع باريس سان جيرمان على الراحة قبل مواجهة روما في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

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حكيمي يحافظ على هدوئه قبل قرار محكمة التحكيم الرياضي

تحدث أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان وقائد المنتخب المغربي، بهدوء أثناء انتظار القرار النهائي لمحكمة التحكيم الرياضي بشأن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 المثير للجدل أمام السنغال. ومن المقرر صدور القرار يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، وسط تقارير ظهرت في وقت متأخر من بعد الظهر عن احتمال تأجيله بعد شكوى قدمها المغرب في اللحظات الأخيرة.

وفي حديثه بهدوء عن القرار المرتقب، أكد حكيمي أنه ينوي العودة إلى منزله للراحة والاستعداد لمواجهة باريس سان جيرمان وروما في دوري أبطال أوروبا، بدلاً من الانشغال بنتيجة القضية. وقال حكيمي: «سيكون يوماً هادئاً، سأعود إلى المنزل لأرتاح. ثم سيخبرني أحدهم بالقرار، وهذا كل شيء. بعدها سأنام استعداداً لمباراة الغد».

حكيمي يدافع عن تصرفات المغرب في النهائي

شهد نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، الذي أقيم على أرض المغرب، تتويج المنتخب المغربي بلقبه القاري الثاني، لكن المباراة أثارت جدلاً واسعاً بعدما أوقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حكيمي مباراتين في 18 يناير 2026، إحداهما مع وقف التنفيذ لمدة عام، بسبب سلوك غير رياضي تعلق بمناشف حارس مرمى السنغال إدوارد ميندي أثناء هطول الأمطار. ودافع حكيمي عن تصرفاته لدى حديثه عن أحداث النهائي، وأشار إلى سلوك الفريق المنافس.

وقال حكيمي: «القرار ليس سهلاً. الجميع رأى ما حدث على أرض الملعب، ولكل شخص رأيه، ولي رأيي أيضاً. في كرة القدم، لا يمكنك مغادرة الملعب هكذا». وأضاف: «أشعر أنني أديت دوري، والفريق فخور، وقد قدم صورة المغرب بأفضل شكل ممكن. من أجلي ومن أجل الجماهير، علينا أن نبقى فخورين بما حققناه».

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التركيز يتجه إلى كأس أمم إفريقيا المقبلة

وشدد حكيمي، الذي احتل المركز السادس في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2025 وفاز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025، على أن صفوف المنتخب المغربي تظل متماسكة أياً كان قرار محكمة التحكيم الرياضي. وبعد تمثيل بلاده في ثلاث نسخ من كأس العالم وأربع نسخ من كأس أمم إفريقيا، أكد ضرورة تحويل الانتباه سريعاً إلى الاستحقاقات الدولية المقبلة.

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وأضاف حكيمي: «ننتظر القرار معاً. أياً كان، علينا أن نكون مستعدين لكأس أمم إفريقيا المقبلة، فهي الأهم الآن».

مهمة في دوري أبطال أوروبا تنتظر حكيمي في باريس

وبينما ينتظر صدور قرار محكمة التحكيم الرياضي، تعود أولوية حكيمي المباشرة إلى مهامه مع ناديه في ملعب بارك دي برانس، حيث يستضيف باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا في النسختين الماضيتين، فريق روما.

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وبعد فوزه بخمسة ألقاب في الدوري الفرنسي وبلقبين أوروبيين متتاليين في 2025 و2026 مع باريس، يسعى المدافع البالغ من العمر 28 عاماً إلى مساعدة فريق لويس إنريكي على مواصلة انطلاقته الأوروبية بنسبة انتصارات تبلغ 100%.