لا يكتفي بالتسجيل .. ميسي ملك صناعة الأهداف في الدوري الإسباني

حقق ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، إنجازًا تاريخيًا رغم عدم تسجيله أمام فياريال في الجولة 34 من الدوري الإسباني.

برشلونة انتصر برباعية مقابل هدف على فياريال ليستمر في مطاردة ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وصنع ميسي الهدف الثاني للويس سواريز والثالث لأنطوان جريزمان، ورغم إلغاء هدف شخصي له بداعي التسلل لكنّه وصل إلى 19 صناعة أهداف في الليجا.

ويعد ذلك أفضل سجل له في موسم واحد بالدوري الإسباني خلال مسيرته، كما عادل أفضل موسم لتشافي هيرناديز في 2008-2009.

وكان البولجا قد صنع 18 هدفًا في موسمي 2010-2011 و2014-2015 والتي حقق فيهما برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا وكذلك الدوري الإسباني.

