لا يقف على أحد؟ .. "الاتحاد إلى المجهول!"

يرى الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، أن نادي الاتحاد سيذهب إلى المجهول، بعد رحيل نجمه سعود عبد الحميد إلى نادي الهلال خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن العميد لن يستطيع تعويضه.

وينتهي عقد سعود عبد الحميد مع نادي الاتحاد بنهاية شهر يناير المقبل، حيث يمر بالفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر دون العودة لإدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي.

أبو هداية كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، أكد خلالها على أن العميد لن يستطيع تعويض رحيل سعود عبد الحميد، وأنها خسارة لا يمكن تعويضها.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "سعود عبد الحميد، قصة انتقاله وطريقتها وحكايتها وتفاصيلها شيء مختلف يا عالم، وخسارة لا يمكن تعويضها، لا تضحكوا على أنفسهم بعبارات مستهلكة وكلام فاضي".

الإعلامي الرياضي تابع: "القصد من تلك العبارات تدعيم عقليات تحمل أحقاد خاصة، جملة النادي ما يوقف على أحد ستقود الفريق للمجهول".

💠 سعود عبد الحميد ..

قصة إنتقالة وطريقتها وحكايتها وتفاصيلها شيء مختلف ياعالم وخسارة لايمكن تعويضها ، لاتضحكوا على أنفسكم بعبارات مستهلكة وكلام فاضي القصد منه تدعيم عقليات تحمل أحقاد خاصة .. جملة النادي ما يوقف على أحد ستقود الفريق للمجهول‼️ — محمد أبوهداية🇸🇦 (@mabuhedaih) December 12, 2021

ويحاول نادي الهلال خلال الوقت الحالي إقناع إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، لشراء المدة المتبقية من عقد سعود عبد الحميد، من أجل التمكن من قيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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الهلال لن يتمكن من قيد سعود عبد الحميد في الفترة الشتوية المقبلة، لأنها ستنتهي يوم 30 يناير، وعقد اللاعب سينتهي مع الاتحاد يوم 31 يناير 2022، وسيكون الزعيم مضطرًا لقيد اللاعب في الفترة الصيفية.