لا يقبل الهزيمة حتى في التدريبات.. رونالدو يستشيط غضبًا وسط سخرية ماتيتش منه!

أشارت تقارير صحفية، إلى غضب كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، في مران فريقه، استعدادًا لخوض منافسات الدوري الإنجليزي، بعد خسارته في أحد المباريات الودية.

ويستعد الشياطين الحمر لمواجهة نيوكاسل يونايتد، مساء الإثنين المقبل، على ملعب سانت جايمس بارك، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "express" الإنجليزية، فإن الجهاز الفني للشياطين الحمر، قام بتقسيم اللاعبين إلى فريقين لخوض مباراة ودية في التدريبات.

وبحسب ما ذكره التقرير الإنجليزي، فإن فريق رونالدو خسر في اللقاء واستشاط غضبًا، ولاحظ زملائه ردة فعله مما دفعهم للمزاح معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر نيمانيا ماتيتش صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام"، برفقة الفريق الفائز وفيه بعض اللاعبين مثل دافيد دي خيا، برونو فيرنانديش، جادون سانشو، وقام بالإشارة إلى رونالدو وعلق قائلًا: "رونالدو هل أنت بخير؟".

واشتهر صاروخ ماديرا، بحبه للفوز دائمًا وسعيه ليكون في المركز الأول، حتى في المباريات مما ساعده على الفوز بالعديد من الألقاب عبر مسيرته مع مانشستر يونايتد، ريال مدريد، ويوفنتوس.

وشارك رونالدو صاحب الـ 36 عامًا هذا الموسم مع مانشستر يونايتد في 18 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل 13 هدفًا وصنع هدفين.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، بعد لعب 16 مباراة، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.