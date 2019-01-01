لا يفوز في ملاعب الكبار.. رقم سلبي جديد لآرسنال بعد خسارته من مانشستر سيتي

آرسنال لم يفز في أي مباراة أمام الـ 6 الكبار خارج أرضه في آخر 21 مواجهةَ

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

واصل آرسنال نتائجه المخيبة في مواجهاته أمام الكبار هذا الموسم، وكذلك خلال المواسم الأخيرة، بعد خسارته من مانشستر سيتي بثلاثية.

وكان مانشستر سيتي قد استضاف آرسنال على ملعب الاتحاد، وذلك في قمة الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبخسارة آرسنال أمام مانشستر سيتي، تراجع مرة أخرى للمركز السادس، بعد الفوز الذي حققه مانشستر يونايتد على حساب ليستر سيتي، والذي خطف به المركز الخامس.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ فبراير ٢٠١٩

ولم تتوقف الأرقام السلبية لآرسنال عند هذا الحد، حيث واصل سلسلة اللا فوز أمام الـ 6 الكبار خارج أرضه، والتي وصلت إلى المباراة رقم 21 على التوالي.

وفشل آرسنال في تحقيق الفوز على الكبار على أرضهم طوال 21 مباراة، حيث حقق 7 تعادلات و14 هزيمة ولم ينجح في حصد سوى 7 نقاط من أصل 63 متاحة.

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يذكر أن آرسنال يلعب موسمه الأول بدون آرسين فينجر منذ 26 موسمًا، حيث يلعب تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري الذي تولى تدريب الفريق بداية من الموسم الحالي.