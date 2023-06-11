لا يفوت فرصة للسخرية .. تييري هنري يرد بصورة صادمة على منافسة نجم مانشستر سيتي!

قرر الفرنسي تييري هنري أسطورة نادي آرسنال الإنجليزي استخدام رد ساخر للغاية على سؤال حول قدرته على المرور من كايل ووكر الظهير الأيمن لنادي مانشستر سيتي.
هنري كان متواجدًا في الاستوديو التحليلي لقناة "CBS Sports" على أرض ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية، لتغطية نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23 بين مانشستر سيتي وإنتر.
مانشستر سيتي تمكن من تحقيق الفوز على إنتر بهدف دون رد، ليحقق الفريق الإنجليزي أول لقب له في دوري الأبطال، ويحصد الثلاثية بعدما حقق لقبي الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا.
وأثناء احتفالات مانشستر سيتي باللقب، تواجد جاك جريليش وكايل ووكر في الاستوديو التحليلي رفقة هنري، وجيمي كاراجر وميكا ريتشاردز.
جريليش قرر أن يوجه السؤال إلى هنري، عما إذا كان سيتمكن من التغلب على ووكر في سباق واحد ضد واحد إذا واجهه في أفضل فتراته الكروية رفقة آرسنال.
لم يكن هنري بحاجة إلى وقت للتفكير في رد، حيث صرخ سريعًا: "طوال اليوم"، قبل أن يتبادل الضحك مع ووكر، ويستطرد: "لكن لن نعرف أبدًا".
ووكر قرر ألا يأخذ إجابة هنري بصورة سيئة، وقرر أن يردد نفس إجابة الفرنسي، وقال: "لن نعرف أبدًا"، وصافحه.
ليتدخل جيمي كاراجر مقترحًا أن يتنافس الثنائي على أرض ملعب أتاتورك، وهو العرض الذي لم يتم قبوله من الطرفين في نهاية المطاف.
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