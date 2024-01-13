"لا يفعل أسهل شيء في كرة القدم!".. مدرب إشبيلية وقائد الفريق يهاجمان راموس

أخطأ بالعودة إلى ناديه الأسبق؟

يثير سيرخيو راموس الانتقادات كثيرًا في إشبيلية، ناديه الحالي الذي عاد إليه بعد مسيرة طويلة مع ريال مدريد ثم باريس سان جيرمان.

تتجلى مشكلات دفاعية كثيرة أساسها سيرخيو راموس خصوصًا فيما كان سابقًا من نقاط قوته الأبرز، وهي الكرات الثابتة.

تكبد إشبيلية أمس هزيمة غير متوقعة من ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 3-2، الواقع أن الأهداف كلها أتت من كرات عالية واثنين منها من كرات ثابتة!.

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بالذات في الهدف الأول الذي أحرزه بيتيس كان خطأ راموس واضحًا في إخطاء الرقابة والتعامل مع الكرة في منطقة الياردات الست.

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الأمر أثار استياء قائد الفريق الأندلسي، خيسوس نافاس، الذي قال عقب المباراة إن فريقه "افتقد للتركيز، ومنح الخصم كرات ثابتة أكثر مما ينبغي، لا يمكن أن تخوض مباريات مثل تلك بنقاط الضعف هذه في المواقف الشبيهة".

مدرب إشبيلية كيكي سانشيز فلوريس دافع عن قائده بعد المباراة بما يوحي بانتقاد آخر لراموس وقلب الدفاع زميله ماركاو عقب المباراة حيث قال: "الكرات الثابتة هي أبسط شيء وعلينا أن نطبقها بشكل أفضل، لسوء الحظ كنا متأخرين فيها كلها وسببت لنا مشكلة كبيرة".