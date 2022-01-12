عقب ساعات قليلة من إهدار الأهلي السعودي نقطتين جديدتين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خرج ماجد النفيعي؛ رئيس النادي، متجاهلًا تمامًا وضع فريقه، ليقحم نفسه في وضع ساخر مع الجماهير.

الراقي يتعادل بصعوبة أمام الفيصلي:

الراقي حل ضيفًا أمس الثلاثاء، أمام الفيصلي، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة الـ16 من الدوري المحلي.

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما،إذ اقتنص المهاجم السوري عمر السومة نقطة التعادل للراقي قبل النهاية بتسع دقائق فقط.

وشهدت المباراة إشهار الكارت الأحمر في وجه محمد خبراني؛ لاعب الأهلي، بعد حصوله على الإنذار الثاني.

هذا التعادل رفع رصيد الراقي إلى النقطة 16 في المركز الـ12، فيما يأتي العنابي بالمركز الـ13 بنفس الرصيد من النقاط، متأخرًا عن الأهلي بفارق الأهداف.

ماذا فعل النفيعي على تويتر؟

في الوقت الذي يتحسر به جمهور الأهلي على وضع فريقه الذي يسوء يومًا تلو الآخر، مطالب بضرورة رحيل البوسني بيسنيك هاسي؛ المدير الفني للفريق، وإدارة النادي بالكامل، ظهر النفيعي بصورة غير المبالي.

كان جمهور الراقي ينتظر من النفيعي أن يخرج معلقًا على تراجع الفريق وخسارته نقطتين أمام الفيصلي، لكنه خرج للطقطقة.

أحد الجماهير نشر صورة لرئيس الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو يمد يده ليصافح أحدهم، لكن دون وجود أي شخص في الصورة، معلقًا: "صار يسلم على نفسه".

النفيعي قام بنشر تغريدة المشجع، معلقًا: "قسم كان في واحد جاي يسلم"، مع رموز ضاحكة.

وبعدها بدقائق، نشر رئيس النادي الجداوي الصورة الأصلية، التي يصافح بها أحد إداريي النادي، وعلق: "أبشركم جاء جاء".

التعليقات شهدت هجومًا كبيرًا على النفيعي، مستغربين دخوله في مثل هذه المواقف علنًا، في توقيت حرج على النادي بشكل عام.

ابشركم جاء جاء pic.twitter.com/kvN9QC77RX — ماجد النفيعي (@Nefaie_Majed) January 11, 2022

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