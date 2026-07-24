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علي رفعت

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"لا يطاقون".. مدرب إسبانيا يفتح النار على نجوم الأرجنتين بعد نهائي كأس العالم

كأس العالم
إسبانيا ضد الأرجنتين
إسبانيا
الأرجنتين
لياندرو باريديس
لويس دي لا فوينتي

وصف لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني الفائز بكأس العالم، سلوك العديد من اللاعبين الأرجنتينيين وبعض أعضاء الجهاز الفني بعد نهائي كأس العالم بأنه «غير مقبول».

"في تلك اللحظة، لم ألاحظ الأمر على الإطلاق. كنت أحتفل وأعانق زملائي في الفريق"، قال دي لا فوينتي في التلفزيون الإسباني: "لكن على أي حال، هذا أمر لا يطاق، وغير مقبول، ولا يجب أن يحدث".

بعد فوز الإسبان بنتيجة 1-0 بعد الوقت الإضافي في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، وقعت مشاهد قبيحة تخللتها عدة مشاجرات بالأيدي. وقد يكون لهذه الحوادث تداعيات على المنتخب الأرجنتيني: وفقًا لتقارير إعلامية، بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) تحقيقًا تأديبيًّا بشأن سلوك بعض اللاعبين الأرجنتينيين المحترفين.

نجوم الأرجنتين «لا بد أنهم شعروا بالسوء»

وأضاف دي لا فوينتي: «لاعبون من هذا العيار، الذين أشدت بهم في الأيام التي سبقت المباراة وما زلت أشيد بهم، والذين هم رائعون ولديهم مدرب ممتاز – لا بد أنهم شعروا بالسوء تمامًا مثلنا في مواجهة هذه ردود الفعل».

وفي الوقت نفسه، أشاد المدرب البالغ من العمر 65 عامًا بسلوك لاعبيه في مواجهة هذه «الاعتداءات» و«الاستفزازات»، التي كان من الممكن، في رأيه، أن تؤدي إلى حوادث أكثر خطورة.

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