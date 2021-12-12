لا يشعر بالدعم.. حكيمي مستاء من خطط بوتشيتينو

بعد بداية أكثر من رائعة للمغربي أشرف حكيمي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فإن العروض الأخيرة للظهير الأيمن جعلته تحت سهام نقد جماهير نادي العاصمة الفرنسية.

حكيمي انتقل إلى ملعب "حديقة الأمراء" في الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو، بعد موسم استثنائي في إيطاليا مع إنتر ساهم خلاله في كسر احتكار يوفنتوس للقب الدوري الإيطالي.

وظهر حكيمي في المباريات الأخيرة مع باريس سان جيرمان شبحًا غير قادر على مساعدة الفريق بانطلاقاته الهجومية المميزة، وعلى الصعيد الدفاعي أصبح ثغرة واضحة.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن مشاكل حكيمي الحالية ليست بدنية على الإطلاق، بل هي مشكلة تكتيكية بحتة.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكيمي مستاء للغاية من الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان، وخياراته التكتيكية.

ويشعر حكيمي بنقص الدعم الدفاعي المقدم له من خط الهجوم، وهو الأمر الذي كان يحدث معه دائمًا سواء في إنتر أو بوروسيا دورتموند الألماني.

وشعر حكيمي بنقص الدعم بداية من المباراة ضد مارسيليا يوم 24 أكتوبر الماضي، في قمة الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

ويومها اضطر حكيمي إلى عرقلة مهاجم مارسيليا الذي كان منطلقًا بحرية كبيرة نحو مرمى باريس سان جيرمان، ليحصل المغربي الدولي على البطاقة الحمراء.

ولم يقدم حكيمي أي إضافة هجومية لفريق باريس سان جيرمان منذ هدفيه في مرمى ميتز في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي، لتتوقف مساهماته الهجومية عند تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين.

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