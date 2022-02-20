"لا يزال أمامنا أربعة ألقاب" .. زياش يحلم بمواصلة تحقيق البطولات

أعرب حكيم زياش عن رغبته في مساعدة تشيلسي على الفوز بمزيد من الألقاب هذا الموسم قبل أسبوع من مباراة تشيلسي وليفربول في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وكان المغربي الدولي هو المنقذ أمام كريستال بالاس يوم السبت، بعد أن هز الشباك المنافس قبل دقيقة واحدة على نهاية المباراة في سيلهورست بارك ليحقق الفوز للبلوز.

حيث ساعد زياش تشيلسي في تعزيز قبضته على المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن ابتعاد البلوز عن إمكانية الوصول إلى اللقب بشكل شبه مؤكد، ستجعل الفريق ينصب تركيزه على بقية البطولات المتاحة.

فمع رحلة البلوز لويمبلي من أجل نهائي كأس كاراباو ومباريات خروج المغلوب القادمة في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، يريد فريق توماس توخيل تحقيق أفضل المكاسب خلال الشهرين المقبلين.

ماذا قال زياش؟

تحدث حكيم زياش لقناة "BBC"عن مباراة كريستال بالاس قائلًا: "كانت مباراة صعبة وبدون فرص كثيرة، فقط عدد قليل من المحاولات".

وأضاف: "سجلنا هدف لكن تم إلغائه، ولذلك كان لدي شعور جيد بالتسجيل في الدقيقة الأخيرة".

وأوضح: "بالطبع من الصعب التسجيل في آخر اللحظات، لكن هذا هو السبب في أنك تلعب كرة القدم، للفوز بالألقاب، وهذا ما نحاول القيام به".

واختتم حديثه عن طموح الفريق قائلًا: "لا يزال أمامنا أربعة ألقاب لننافس عليهم".

توخيل يتحدث عن طموح تشيلسي

كانت المواجهة أمام كريستال بالاس هي الأولى للبلوز في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ ما يقرب من شهر وشهدت تخلي المدرب توخيل عن تشكيلته المفضلة بتواجد الظهيرين الأجنحة ليلعب بأربعة لاعبين في خط الدفاع.

وتحدث توخيل عن وضعية تشيلسي قائلًا: "هناك الكثير من الضغط إذا ذهبت إلى كأس العالم للأندية وأردت الفوز بها مع تشيلسي، حيث ضغط اللاعبون أنفسهم من أجل تحقيق اللقب ولم نلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أربعة أسابيع".

وأضاف: "إنه مزيج ضخم وغريب في وجود العديد من الأسباب التي تجعلني شخصياً لم أتوقع الكثير اليوم من حيث الأداء".

وواصل: "ثم واجهنا بعض المشاكل مثل خروج كالوم هودسون أودوي وسيزار أثبيليكويتا من التدريب مصابين، لذلك هذا هو الوضع الذي نحن فيه وهذا هو الحال، أعلم أنه يمكننا اللعب بشكل أفضل وأنا أريد ذلك".

جدير بالذكر أن تشيلسي يستعد لمواجهة فريق ليل الفرنسي يوم الثلاثاء القادم، في مباراة دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا.

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