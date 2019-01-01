لا يخشى نيمار ومبابي.. دراكسلر يبدي سعادته بالتنافس مع نجمي باريس سان جيرمان

دراكسلر يبدي سعادته في باريس سان جيرمان وعدم خوفه من منافسة نيمار ومبابي على مركز أساسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم الألماني يوليان دراكسلر جناج نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إنه لا يفكر تمامًا في الرحيل عن باريس سان جيرمان بسبب نيمار أو مبابي.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية قد تحدثت مؤخرًا حول رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي بسبب قلة مشاركاته.

وحول ذلك، خرج دراكسلر لينفي تمامًا كل الأخبار التي تحدثت عن احتمالية رحيله عن باريس سان جيرمان خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢ فبراير ٢٠١٩

وقال دراكسلر: "أنا سعيد في باريس هنا، اللعب مع لاعبين بحجم نيمار وكافاني ومبابي ودي ماريا والبقية شيء يسعدني ويفيدني كثيرًا"

وأضاف: "المنافسة مع نيمار ومبابي تخلق تحديات جديدة، وتجعلنا جميعًا نتطلع للأفضل، البعض يعتبر الهروب في مثل هذه الحالات حلًا ولكنني لا أرى ذلك"

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يذكر أن يوليان دراكسلر كان قد ارتبط بعدد من الأخبار التي أفادت نيته الرحيل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز تجاه أحد أندية لندن.