"لا يجب لليفربول الانصياع لصلاح وكسر نظام الأجور من أجله"

حث توني كاسكارينو، مهاجم تشيلسي السابق، إدارة ليفربول على عدم الانصياع لطلبات محمد صلاح، بشأن تجديد عقده، موضحًا أن النادي الإنجليزي لا يمكنه أن يدفع أجورًا ضخمة للاعبيه.

عقد النجم المصري مع ليفربول ينتهي في صيف 2023، وتزعم تقارير صحفية أن صلاح يطلب الحصول على راتب قياسي في تاريخ "الريدز"، من أجل التوقيع على عقد جديد

ليفربول من جانبه، يريد إنهاء الجدل والغموض الذي يحيط بمستقبل نجمه بحلول نهاية هذا العام، وهو متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق في الشهرين المقبلين.





ماذا قال مهاجم تشيلسي القادم؟

قال كاسكارينو في تصريحات لصحيفة "ذا تايمز": "الكثير من الناس مؤخرًا يقولون أن ليفربول يجب أن يمنح محمد صلاح كل ما يريد للاحتفاظ به، سيكون ذلك خطأ كبيرًا".

وأضاف: " صلاح عليه أن يسأل نفسه هل سأكون ناجحًا في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال؟ وهل لدي مدرب و فريق يمكنه مساعدتي في النجاح على أرض الملعب؟".

وأردف: "أعتقد أن ليفربول عليه تعلم دروس من هؤلاء الأربعة: أليكسيس سانشيز، مسعود أوزيل، إيدين هازارد وبيير إيمريك أوباميانج، جميعهم وقعوا عقودًا ضخمة ولكن لم ينتهِ أي منهم كلاعبين أساسيين في الأندية التي كانت تفوز دائمًا بالأشياء، نتيجة لذلك، ذهبت سعرهم إلى الأرض".

وأكمل: "لا ينبغي لليفربول تدمير هيكل أجورهم فقط للحفاظ على صلاح. هذا يعني أنهم لا يستطيعون الاحتفاظ باللاعبين الأساسيين الآخرين".

وأتم: "أعتقد إذا بقي صلاح ونجح ليفربول، فسوف يكسب من الناحية التجارية أكثر بكثير مما يمكن للنادي أن يدفع له".



ما هو وضع وليفربول في الدوري حاليًا؟

ويتربع محمد صلاح على عرش ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، حيث سجل 22 هدفًا خلال 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

يجدر الإشارة أنّ كتيبة كلوب تحتل حاليًا المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق ستة خلف مانشستر سيتي المتصدر.







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