لا يتوقف عن إثارة الجدل.. اتهامات مالية خطيرة لجيرارد بيكيه!

النجم الإسباني يتصدر الأخبار حتى بعد الاعتزال

يبدو أن الإسباني جيرارد بيكيه المعتزل مؤخرًا لا يتوقف عن إثارة الجدل حتى بعد الاعتزال، لكن أن يأتي هذا الاتهام بعد أيام من إنهاء نشاطه الكروي لاعبًا، فهذا مستوى آخر من الإثارة.

صحيفة "الكونفدينسيال" الإسبانية زعمت بأن بيكيه متهم على أعلى مستوى في مخالفات مالية عبر شركة "كوزموس" للخدمات الإعلانية والتي يرأس إدارتها، وكذلك عبر حسابات نادي أندورا المصرفية.

الاتهام يتركز على رصد السلطات تحويلات بنكية من بيكيه بقيمة 3.4 مليون يورو إلى حسابات مجهولة الهوية يظن أنها كانت تخص لجان كأس السوبر الإسباني الذي أقيم في السعودية وأشرفت عليه شركة "كوزموس".د

هذه المعلومات الصادرة عن مصلحة الضرائب الإسبانية وفقًا لـ"الكونفدينسيال" طالبت المدعي العام لمكافحة الفساد بتعقب 3 عمليات مالية قام بها بيكيه لمعرفة أين ذهبت حساباتها بالضبط.

وترجح الصحيفة أن يكون الاتهام مرتكزًا على تلقي عمولات في بعض الملفات التي تديرها شركة "كوزموس" وأن يكون قد أعيد تدويرها بين شركات النجم الإسباني.