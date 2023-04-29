لا يتوقف عن الاعتراض .. شجار فينيسيوس مع الحكم يحرمه من مواجهة ريال سوسييداد

ريال مدريد يفقد نجمه أمام سوسيداد

أثار فينيسيوس، نجم فريق ريال مدريد الجدل مجددًا خلال مباراة فريقه اليوم أمام ألميريا ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وقام البرازيلي بحركة فردية رائعة لزميله بنزيمة الذي سجل الهدف الأول في المباراة، وقاد فريقه لتحقيق فوز كبير بنتيجة 4-2.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" فقد وجه كوادرا فرنانديز، حكم المباراة للبرازيلي اللوم على احتجاجه الكثير بعد الخطأ الذي تعرض له وحصوله على بطاقة صفراء للاعتراض وبالتالي سيغيب فينيسيوس عن المباراة القادمة ضد ريال سوسيداد بسبب تراكم الإنذارات.

وحصل نجم ريال مدريد على 10 بطاقات هذا الموسم، ولم يوافق على قرار الحكم في مواجهة اليوم واعترض عليه بقوة وسخر منه وذهب إلى مدرجات سانتياجو برنابيو بإشارات واضحة للاعتراض.

وقام فينيسيوس يوم الثلاثاء الماضي، باتهام قوي لحكام البطولة بعد الهزيمة أمام جيرونا بنتيجة 4-2، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وحصل نجم ريال مدريد على بطاقة صفراء في المباراة بدون سبب، ليكتب على حسابه الشخصي " إنه الدوري الإسباني".