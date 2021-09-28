لا وقت للندم .. سيمونز أهان برشلونة ليفشل في باريس سان جيرمان

لا يوجد أي مكان في خط وسط النادي الفرنسي

صدمة قوية وجهها تشافي سيمونز إلى نادي برشلونة الإسباني، عندما رحل عنه بالمجان في يوليو 2019، ولكن هل يدفع الثمن؟

اللاعب الشاب قرر مغادرة النادي الكتالوني منضمًا إلى باريس سان جيرمان، رغم اعتباره أحد أهم مواهب أكاديمية لاماسيا.

صحيفة "as" الإسبانية سلطت الضوء على مسيرة صاحب الـ18 سنة مع النادي الفرنسي منذ انتقاله وحتى الآن.

البعض كان يعتقد أن الهولندي سيكون من أفضل لاعبي الوسط في العالم، على غرار الثنائي تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا.

ولكنه في باريس تغير مركزه ليلعب كمهاجم، وجاء ذلك بعد معاناته من الحصول على مكان في خط الوسط بالفريق.

ولتأخره في الترتيب بين لاعبي الوسط، اكتسب لاعب المزيد من الخبرات كمهاجم ولكنه يظل قليلة المكانة في فريق بحجم باريس.

النجم الشاب ظهر لأول مرة مع الفريق الأول ضد ستراسبورج الموسم الماضي، لكن فرصة دخوله التشكيل الأساسي الآن تبدو شبه مستحيلة.

وهو ما يأخذنا إلى إمكانية ندمه سيمونز على مغادرة، برشلونة الذي يعطي الفرصة للاعبين الشباب بغزارة منذ قدوم مواطنه الهولندي رونالد كومان.

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وكان من الممكن أن يحصل اللاعب على فرصة اللعب كأساسي بشكل أسرع، على غرار ما حدث مع بيدري وإريك جارسيا وأنسو فاتي وجافي ويوسف دمير وغيرهم.