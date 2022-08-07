لا مشكلة إن خسر النصر قضية أبو جبل .. قانوني يؤكد: لن يُمنع من التسجيل وغرامته محدودة

أبو جبل والنصر يحتكمان للفيفا بعد رفض العالمي الاعتراف بعقد الحارس، وإصرار الأخير على عدم رد مقدم العقد

يبدو أن مراد محمد أبو جبل؛ حارس مرمى منتخب مصر، لن يتحقق من وراء الشكوى التي قدمها ضد نادي النصر السعودي، إذ حدد الخبير القانوني أحمد الأمير، العقوبات التي ستوقع على العالمي حال خسارته للقضية.

جاباسكي والنصر إلى فيفا:

بالأمس، تفجر الخلاف بين النادي السعودي والحارس المصري على السطح، بعد أشهر من الصمت من كلا الجانبين..

جاباسكي كان قد وقع عقود انتقاله للعالمي في يناير 2022، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع ناديه السابق الزمالك، ونظرًا لأن الدوري المصري ينتهي بنهاية أغسطس الجاري، اضطر لتوقيع مخالصة مالية مع الأبيض، كي يلحق بمعسكر إعداد النصر في إسبانيا.

لكن تفاجأ الحارس بعدها بإخطاره من قبل النصر بأنه عقده باطل، ورفض المسؤولون استخراج تأشيرة دخول المملكة له، ليعلن في بيان رسمي اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مطالبًا بمنحه قيمة عقده بالكامل، بعدما رفض النادي السعودي تسوية المقابل المادي.

ورد النصر على بيان جاباسكي ببيان آخر، أكد خلاله أنه اضطر لعدم الاعتراف بالعقد، نظرًا لخداع للاعب له حول موعد نهاية عقده مع الزمالك، مشددًا على اللجوء للفيفا، للمطالبة باسترداد الـ450 ألف دولار، التي حصل عليها أبو جبل. (طالع التفاصيل)

لا مشكلة إن خسر النصر القضية:

الأمير طمأن جمهور العالمي حول توابع شكوى أبو جبل، مؤكدًا أنه لن يتم منع النادي من التعاقدات، وحتى أنه لن يتم الحكم بدفع قيمة العقد بالكامل للحارس.

وكتب الأمير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " بخصوص موضوع ابو جبل اذا تم تاكيد صحة العقد من فيفا فسوف يكون فيها تعويض مالي لا اكثر مثلها مثل قضية مانسو مع الاتحاد".

وأضاف: "دفع العقد بالكامل يعتمد على عدة عوامل منها وضع اللاعب التعاقدي ؛ هل تعاقد مع نادي اخر ؟ هل ضل عاطل طوال مدة عقده؟، لذلك من الاستحالة أن يتم دفع كامل المبلغ".

الأمير تابع: " اذا اثبت النصر بأن ما وقعه مع ابو جبل هو مجرد اتفاقية سوف يتمكن النصر من استرداد مقدم العقد، واذا اثبت اللاعب بأن ما وقعه هو عقد مكتمل الاركان، سوف يكسب اللاعب تعويض يساوي الفرق بين عقده مع النصر وعقده الحالي".

واختتم بشأن احتمالية منع العالمي من التسجيل: "منع التسجيل في مثل هالحالات له اشتراطات خاصة منها تعدد مخالفة انهاء العقود بسبب غير مشروع لاكثر من ٤ لاعبين في اخر موسميين ويكون فيها قرار من فيفا، مثال ؛ منع الاتحاد بسبب قضية ترويسي حيث قبلها كان هناك انهاء عقود لاكثر من ٤ لاعبين بدون سبب مشروع".