ما هي لا ماسيا؟ أكاديمية برشلونة الشهيرة ومن أبرز اللاعبين الذين خرجوا منها؟

أنتجت أكاديمية لا ماسيا الكتالونية الجيل الذهبي الذي قاد إسبانيا للفوز بكأس العالم، دوري أبطال أوروبا مع برشلونة والتتويج بالكرة الذهبية خمس مرات

توجد أكاديميات كرة القدم في كل نادٍ تقريباً ولا سيما في أندية النخبة على مستوى العالم ولكن القليل منهم تمكن من تكوين قاعدة وسمعة جيدتين من أجل القدرة على منافسة لا ماسيا الخاصة بفريق برشلونة، حيث أنتجت أكاديمية الفريق الإسباني جيل من اللاعبين الموهوبين الذين أضافوا بعداً جديداً ورائعاً للعبة وحفروا أسمائهم بأحرف من ذهب.

ينغمس كل من ينتمي إلى أكاديمية لا ماسيا في ثقافة النادي حيث تهدف الفكرة الرئيسية إلى تطوير نوع من الروابط العائلية بدايةً من الفئة العمرية الصغيرة ووصولاً للفريق الأول، وهو ما ينعكس بدوره على طريقة لعب الفريق الذي يعتمد على الجماعية التي لا يمكن الاندماج فيها بسهولة بدون أن تكون العلاقة بين اللاعبين رائعة خارج الملعب أيضاً.

وفي هذا التقرير يأخذكم جول في جولة لمعرفة تاريخ لا ماسيا، وأشهر اللاعبين الذين تخرجوا منها.

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ما هي أكاديمية لا ماسيا؟

تُعني لا ماسيا وهي مصطلح كتالوني البيت الريفي ويستخدم لوصف أكاديمية برشلونة وفي حال منحها اسماً إسبانياً فستعني "المحجر"، وفيها يتلقى اللاعبون الصغار تعليماً أكاديمياً لكرة القدم حيث تنغرس فيهم مبادئ برشلونة لذا دائماً ما يوصف أي خريج منها بأنه لاعب يملك طابع لا ماسيا بحسب ما وصفه مسئولي النادي.

يعلق بيب جوارديولا لاعب ومدرب برشلونة السابق على الأكاديمية فيقول: اللاعب الذي يمر عبر لا ماسيا لابد وأن يملك شيئاً مختلفاً عن البقية، وهو أنه ينافس من أجل قميص برشلونة منذ نعومه أظافره تقريباً.

كان المبنى الرئيسي والذي يُعرف بإسم لا ماسيا دي كان بلانيس عبارة عن مزرعة قديمة تم إنشاءها في عام 1702، قبل أن يتم افتتاح ملعب برشلونة "كامب نو" في عام 1957 وتم بناءه بجوار الأكاديمية وكان في البداية مقراً للنادي ثم تم تحويله إلى سكن مشترك للاعبين الشباب من خارج برشلونة في عام 1979 قبل أن تصبح لاحقاً منشأة اكاديمية ذات شهرة عالمية.

في عام 2011، تم نقل لا ماسيا من الموقع التقليدي إلى مجمع التدريب المخصص لهذا الغرض في برشلونة المعروف بإسم المدينة الرياضية خوان جامبر والتي تقع في سان خوان ديسباي، وكلفت ما يقرب من 11 مليون يورو وهو عبارة عن مبنى مساحته 6000 متر مربع مكون من خمس طوابق ويمكن أن يستوعب 83 رياضياً.

بالإضافة إلى ذلك تحتوي الأكاديمية إلى غرف لطلابها بها أحدث المرافق والتي تتضمن صالة ألعاب، غرفة للتدليك، مركز سمعي بصري، فصول دراسية، مطبخ وبطبيعة الحال ملاعب.

أبرز خريجي لا ماسيا

لا يوجد دليل على أهمية أكاديمية لا ماسيا أكثر من معرفة عدد النجوم الذين خرجوا منها في السنوات الأخيرة، على الرغم أن أغلبهم لم يحظى بمسيرة طويلة في الكامب نو ولكنهم نجحوا في إثبات قدراتهم سواء في إسبانيا أو خارجها.

يعد ليونيل ميسي هو أبرز لاعب تخرج من لا ماسيا على الإطلاق خاصةً وأنه يعد واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وكان قد تم تصعيده من الأكاديمية في موسم 2003-2004 ومن ذلك الحين أصبح البرغوث الأرجنتيني هو اللاعب الأهم في تاريخ الفريق الكتالوني.

ولكنه ليس الوحيد الذي برز من فئة الشباب، فهناك أساطير آخرى مثل تشافي، إنيستا، كارلوس بويول بالإضافة إلى اللاعبين الحاليين أمثال جيرارد بيكيه، سيرجيو بوسكيتس، وخوردي آلبا.

قائمة بأشهر خريجي أكاديمية لا ماسيا

اللاعب المنتخب المركز تشافي إسبانيا لاعب وسط أندريس إنيستا إسبانيا لاعب وسط ليونيل ميسي الأرجنتين مهاجم كارلوس بويول إسبانيا مدافع فيكتور فالديز إسبانيا حارس مرمى جويليريو أمور إسبانيا لاعب وسط سيرجيو بوسكيتس إسبانيا لاعب وسط جيرارد بيكيه إسبانيا مدافع سيرجي بارجوان إسبانيا مدافع بيب جوارديولا إسبانيا مدافع

كما ذكرنا مسبقاً، يعد بيب جوارديولا أحد أبرز اللاعبين الذين اخترقوا الفريق الأول تحت قيادة يوهان كرويف وذلك بالإضافة إلى أسماء آخرى مثل ألبرت فيرير، سيرجي باراجوان وجويليرمو أمور، وكان سيسك فابريجاس قد ترك أكاديمية لا ماسيا من أجل الانضمام لآرسنال الإنجليزي قبل أن يعود مجدداً إلى فريقه القديم في عام 2011.

هناك أيضاً لاعبين آخرين مروا على الأكاديمية مثل بيبي رينا، بيدرو، بويان كركيتش، فيكتور فالديز، تياجو ألكانتارا، هيكتور بيلرين ورافينيا.

في 2012 تمكن برشلونة من تحقيق إحصائية تاريخية بعد أن شارك بفريق كامل من أكاديمية لا ماسيا في مباراة ليفانتي بعد أن أُصيب البرازيلي داني آلفيش وتم الدفع بمونتويا عوضاً عنه لينضم إلى التشكيلة التي ضمت فالديز، آلبا، بيكيه، بويول، بوسكيتس، تشافي، إنيستا، فابريجاس، بيدرو وميسي.

طريقة الالتحاق بأكاديمية لا ماسيا

ربما يكون من المفاجئ أن تعلم أن الالتحاق بأكاديمية برشلونة ليس سهلاً على الإطلاق، ففي كل عام يُجري الفريق الكتالوني اختبارات للاعبين من سن السادسة حتى الحادية عشر ومن يتجاوزها يتمكن من الانضمام إلى لا ماسيا.

وبطبيعة الحال، بالنظر إلى مكانة برشلونة كفريق عالمي يهدف نظام الكشافة في الفريق في النادي إلى استقطاب أفضل اللاعبين في كل المراكز من جميع أنحاء العالم، وبمجرد التوقيع مع أي لاعب يتم إيواءه وعلى الرغم من أن المساحة قد تكون محدودة ولكن النادي يقوم بتوفير أماكن بديله.

في الفيديو الموجود أعلاه، يمكن معرفة كواليس الروتين اليومي في الأكاديمية والذي يتضمن الدروس، التدريب والمزيد.