لا ليجا تطلق الحساب العربي على منصة تيك توك

حساب جديد بالعربية!

أطلقت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لاليجا" حسابها العربي على منصة "تيك توك" السبت، وذلك في إطار سعيها الدائم للوصول إلى متابعيها والتفاعل معهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيخاطب الحساب العربي لـ لاليجا الملايين من عشاق كرة القدم في الوطن العربي بلغتهم الأم ولهجاتهم المحلية.

واحتفلت لاليجا في يونيو الماضي بالذكرى العاشرة لافتتاح مكتبها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليكون إطلاق الحساب العربي على منصة تيك توك بمثابة قناة جديدة تطل عبرها لاليجا بشكل مباشر على متابعيها في الوطن العربي.

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ويعرف الحساب الدولي لـ لاليجا على منصة تيك توك، حضورًا كبيرًا للمتابعين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، إذ حظيت مقاطع الفيديو الموجهة للجمهور العربي بملايين المشاهدات خلال الموسمين الماضي والحالي، مما جعل من الحتمي إطلاق حساب عربي يخاطب بشكل مباشر هذه المنطقة التي تضم عددًا هائلًا من متابعي الدوري الإسباني. وتعد تلك خطوة إضافية في النجاح الرقمي لـ لاليجا، إذ تعد مسابقة كرة القدم ذات العدد الأعلى من المتابعين على مستوى العالم بأكثر من 245 مليون متابع عبر 16 منصة بـ 20 لغة مختلفة.

وقالت مايتي بينتورا مديرة المكتب الإقليمي لـ لاليجا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نحن سعداء للغاية بإطلاق الحساب العربي على منصة تيك توك، فهذا تكليل لكل العمل الذي قدّمته لاليجا في منطقة مينا خلال السنوات الماضية".

وأضافت: "نؤمن أن المتابع العربي يستحق محتوى رقميًا رفيع المستوى يليق بتطلعاته. هذا الحساب سيجعلنا أقرب إليهم أكثر من أي وقت مضى".

من جانبه، صرّح محمد حرب مسؤول الشراكات في تيك توك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه الخطوة المميزة ل لاليجا. إن إطلاق حساب تيك توك باللغة العربية يعزز التزام الدوري بتقريب الجماهير من اللعبة التي يحبونها، مما يوفر لمجتمع تيك توك منصة تتحدث عن الثقافة الفريدة وشغف مشجعي كرة القدم العرب".

وسيكون الحساب العربي لـ لاليجا على تيك توك مسرحًا لكل اللقطات المثيرة من مباريات الدوري الإسباني "لاليغا إي إيه سبورتس"، الأمر الذي يتزامن مع اشتعال المنافسة في المسابقة على كافة مراكز المقدمة والوسط والقاع.

كما سيخصص الحساب جزءًا من محتواه لعشاق النوستالجيا ممن هاموا بأبرز أساطير كرة القدم الذين كتبوا التاريخ في الدوري الإسباني على غرار ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، ودييجو أرماندو مارادونا.

وسيحظى النجوم العرب باهتمام خاص، إذ عرف الدوري الإسباني ظهور أكثر من 80 لاعبًا عربيًا على مر التاريخ من المغرب، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، والسعودية، ومصر، وقطر، وسوريا.

ولن يتوقف محتوى الحساب عند لقطات المباريات، وإنما سيمتد إلى محتوى مرئي شامل يشارك في صناعته أبرز المؤثرين، اللاعبون، الإعلاميون، الجمهور في الوطن العربي.

ويمكن للمتابع العربي انتظار محتوى شيق وممتع على الجانب الترفيهي، بالإضافة لكونه ثريًّا وأصيلًا على الجانب التثقيفي؛ ليكون أمام تجربة رقمية متكاملة تخدم كافة الأذواق ومختلف الأعمار.

لينك حساب تيك توك العربي ل لـ لا ليجا:

https://www.tiktok.com/@laligaarab