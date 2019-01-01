أول مدربة إماراتية: أعيش كرة القدم 24 ساعة في اليوم

المدربة الإماراتية حورية الطاهري تؤكد أنها مرت بصعاب كبيرة لتكون مديرة فنية في كرة القدم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت حورية الطاهري المديرة الفنية لمنتخب سيدات الامارات العربية المتحدة وفريق ناشئي أبو ظبي عن عدد من الصعاب التي واجهتها خلال رحلتها لتكون مدربة كرة قدم.

جاء هذا في تصريحات أدلت بها حورية على هامش مشاركة ناشئي فريق أبو ظبي في بطولة "لا ليجا بروميسيس".

وقالت حورية: "بدأت مسيرتي بالعمل في الكرة الطائرة لكنني لم أحب الأمر كثيرًا رغم أنني كنت لاعبة جيدة، لكنني أحببت كرة القدم بشكل أكبر وأجدتها بشكل كبير".

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وأضافت عن بدايتها: "في صغري كنت ألعب كرة القدم مع اشقائي، ومع الأطفال في الحدائق العامة لكنني لم أتوقع أبدأ أن أصبح لاعبة، وأن تأخذ الكرة كل وقتي، طوال الـ 24 ساعة أشاهد كرة القدم وألعبها وأحيانًا أقوم بتحليل المباريات".

المدربة الإماراتية حورية الطاهري تكشف عن الصعوبات التي واجهتها خلال رحلتها لتكون مدربة كرة قدم.👏@LaLigaArab#آسيا_مع_جول#كأس_آسيا_2019 pic.twitter.com/eN7bGa68JA — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 4, 2019

وأكملت: "بدأت مسيرتي في التدريب ببلدي لأنهم لم يكن هناك الكثير من اللاعبات لذلك قررت أن أكون مدربه وأغير ذلك الواقع وأكون جزءًا من مشروع كبير تطوير كرة القدم النسائية في الامارات".

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واختتمت: "لم أكن لأصل لما أنا عليه اليوم كمدربه جيدة لولا ما واجهته من صعاب وتحديات، في النهاية أنت من تقرر ماذا تريد أن تكون والي أين يمكنك أن تصل".