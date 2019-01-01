"لا للاستسلام" شعار النصر السعودي في دوري أبطال آسيا 2019

العالمي عينه على اللقب القاري بحماس لاعبيه وقتالهم حتى اللحظات الأخيرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يخطو النصر السعودي اليوم الإثنين، خطوة جديدة بدوري أبطال آسيا إما أن يتقدم بها أو يتراجع عندما يلاقي السد القطري في لقاء مصيري.

الفريقان يتواجهان في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن ذهاب ربع النهائي.

صعد العالمي إلى دور الـ16 كثان المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات، وخسارتين، وتعادل وحيد، حتى ينجح في العبور إلى ربع النهائي على حساب الوحدة الإماراتي.

خلال هذا المشوار كان شعار النصر "لا للاستسلام"، فقد نجح في العودة بعد تأخر في ثلاث مباريات بالنسخة الحالية.

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البداية كانت في الجولة الثالثة بدور المجموعات أمام الزوراء العراقي، تلقى العالمي هدف مبكر في الدقيقة 12، لكنه عاد وفاز برباعية في الدقائق 24، 29، 59، و4+90.

وتكررت العودة أمام الفريق العراقي في الجولة الرابعة، حيث تقدم الزوراء أولًا في الدقيقة 30، وعاد العالمي بهدفين في الدقيقتين 56 و8+90.

آخر مباراة كانت في إياب ربع النهائي أمام الوحدة، حيث تلقى مرمى النصر هدف في الدقيقة 27، ثم سجل هدفين في الدقيقتين 41 و47، ثم استقبلت مرماه هدف آخر في الدقيقة 79، ليحرز هدف الفوز في الدقيقة 62.

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يُقام في 16 من سبتمبر المقبل، على ملعب جاسم بن حمد بالسد.