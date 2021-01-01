عادل التويجري: "لا لقيد حمد الله آسيويًا .. أمرابط أفضل منه"

أزمات النصر لا تنتهي في الموسم الحالي

تحدث عادل التويجري الناقد الرياضي، عن قائمة النصر الآسيوية ومن يرجح انضمامه للعالمي من المحترفين قبل الانطلاقة في دوري أبطال آسيا الوشيكة في الشهر المقبل.

ويعيش النصر حالة من التخبط منذ بداية الموسم حيث استفاق مؤخرًا وحسّن من وضعه في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال التويجري في تصريحات لبرنامج "الدوري مع وليد": "أرجح انضمام نور الدين أمرابط لقائمة النصر الآسيوية قبل مواجهات دور المجموعات على حساب حمدالله".

وأضاف الناقد الرياضي السعودي خلال تصريحاته: "النصر يعيش أزمات في الوقت الحالي، وأول هذه الأزمات هو عبدالرزاق حمدالله ويوجد تيارات عدة في الفريق".

وتابع التويجري في تصريحاته: "على حمدالله أن يكون عمله داخل الملعب فقط لأنك لاعب هدفك داخل الميدان، عندما تخرج من الملعب ستحسب على تيارات معينة وهذا خطأ".

حمدالله يعد من أبرز المهاجمين الذين تواجدوا في الدوري السعودي للمحترفين خلال السنوات الأخيرة، لما قدمه مع النصر خلال المواسم الماضية.