لا عنصرية .. الاتحاد الإنجليزي يكشف نتائج التحقيق في أحداث مواجهة ليفربول وآرسنال

الشجار وقع بين جابرييل وهندرسون خلال مواجهة آرسنال وليفربول في التاسع من أكتوبر الجاري

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا، للكشف عن نتائج التحقيق في المشاجرة التي وقعت خلال مواجهة ليفربول وآرسنال، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة أقيمت في التاسعة من أكتوبر الجاري، وشهدت فوز الجانرز بثلاثية مقابل هدفين، على استاد الإمارات.

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الأزمة نشبت عقب احتساب حكم اللقاء لضربة جزاء لصالح أصحاب الأرض، سجل منها بوكايو ساكا هدف الفوز في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

فعقب إطلاق صافرة احتساب الجزائية، دخل جوردان هندرسون؛ قائد الريدز، في مشادة كلامية مع البرازيلي جابرييل دوس سانتوس؛ لاعب الجانرز، لم يكشف عن تفاصيلها، لكن تكهنت الصحافة بتوجيه الأول عبارات عنصرية تجاه الثاني، وفقًا لتوجه جابرييل غاضبًا للحكم عقب حديث هندرسون له.

وأكد الاتحاد الإنجليزي في بيانه الصادر اليوم، أنه قام بأخذ أقوال هندرسون وجابرييل، بجانب ستة لاعبين آخرين كانوا على مقربة منهما أثناء الشجار، بجانب مراجعة لقطات الفيديو للواقعة، والاستعانة بخبراء في لغة الشفاه.

وأوضح الاتحاد أنه تأكد من حسن النية في الواقعة بشأن شكوى لاعب الجانرز، نافيًا في الوقت نفسه وقوع أي خطأ من لاعب الريدز يستدعي عقابه.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي أنه لن يتخذ أي قرار تأديبي في الواقعة، مؤكدًا أنه يحقق في جميع الوقائع بدقة، لكنه ليس من الضرورة لن يصدر أي عقوبات في كل واقعة، إذ أن الحكم بالنسبة له في الأدلة المقدمة.

يذكر أن الجانرز يحتلون حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يحل الريدز في المركز الثامن بـ16 نقطة.