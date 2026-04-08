انتكاسة كبيرة لغوستاف لوندغرين. فقد تعرّض الجناح السويدي الأيمن القدم لإصابة خطيرة في وتر العرقوب، ما يضطره قسرًا إلى شطب مشاركته في كأس العالم المقبلة، حيث يُعد المنتخب الهولندي أحد المنافسين.

وأصيب لوندغرين (30 عامًا) بتمزق في وتر العرقوب أثناء عمليات الإحماء لمباراة ناديه GAIS غوتنبرغ أمام ديورغاردن. وتبيّن الآن أن الجناح سيحتاج إلى إعادة تأهيل لعدة أشهر، ما يجعل كأس العالم خيارًا غير مطروح.

وكان صاحب الحظ العاثر في السويد قد خاض أول مباراة له مع المنتخب الوطني في نوفمبر الماضي، بعمر ثلاثين عامًا. وفي نهاية مارس خاض مباراته الدولية الثانية فقط. وفي تلك المباراة كان لوندغرين صاحب التمريرة الحاسمة لهدف فيكتور غيوكيريش الذي منح الفوز 3-2 على بولندا، ليُحسم بذلك بطاقة التأهل إلى كأس العالم.

وقال لوندغرين بحسرة في حديثه لعدة وسائل إعلام سويدية: «أنا في حالة صدمة قليلًا ولم أستوعب تمامًا بعد ما الذي حدث». وأضاف: «المشاركة في كأس العالم لم تكن أمرًا بديهيًا بالنسبة لي. لذا فمن المؤسف أنني لن أكون هناك».

وتابع اللاعب الدولي مرتين: «ينتظرني برنامج تأهيلي طويل. وهذا الموسم شبه مؤكد أنه انتهى»، علمًا بأنه يبدأ الموسم في الدوري السويدي في الربيع، وعادةً ما يخوض آخر مباراة له في الخريف.

وسيواجه المنتخب الهولندي السويد في 20 يونيو، في المباراة الثانية ضمن المجموعة السادسة. واليابان وتونس هما الخصمان الآخران لمنتخب المدرب الوطني رونالد كومان.