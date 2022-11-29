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دوري روشن السعودي

لا جديد يُذكر ولا قديم يُعاد .. مهاجم الأهلي يفسخ عقده

تامر أبو سيدو
3:08 م غرينتش+2 29‏/11‏/2022
Ahli FDL 2022-2023
أزمات الأهلي لا تنتهي

أفادت صحيفة عكاظ السعودية أن لويس جرابان مهاجم النادي الأهلي السعودي قام بفسخ عقده من جانب واحد، وقد أرسل خطابًا لناديه بذلك.

الأهلي كان قد تعاقد مع المهاجم الجامايكي بداية الموسم الجاري الذي يخوضه في دوري يلو بعد هبوطه من دوري المحترفين بنهاية الموسم الماضي، وقد سجل هدفًا واحدًا من ركلة جزاء وأهدر ركلة جزاء أخرى خلال مواجهة العروبة.

الصحيفة أوضحت أن جرابان أرسل خطابًا للأهلي يُفيد بفسخ عقده من جانب واحد لعدم استلام رواتبه، فيما ولم يصدر عن النادي حتى اللحظة أي تعليق على الأمر.

فسخ اللاعبين لعقودهم مع الأهلي من جانب واحد بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية ليس جديدًا في النادي، إذ سبق وحدث مرارًا في السابق من لاعبين أمثال دجانيني تافاريس وجوزيف دي سوزا.

الأهلي يستعد حاليًا لاستئناف دوري الدرجة الأولى السعودي، والذي توقف في منتصف نوفمبر الماضي بسبب كأس العالم 2022 المقام حاليًا في قطر.

الفريق لعب 8 مباريات في دوري يلو جمع منهم 15 نقطة بـ4 انتصارات و3 تعادلات وخسارة واحدة.

الفريق الجداوي سيُواجه الجبلين يوم 11 ديسمبر القادم في مباراة مؤجلة من الأسبوع العاشر، ومن ثم العين يوم 16 من نفس الشهر في اللقاء المؤجل من الجولة الـ11.

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