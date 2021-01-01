لا جديد .. هازارد غائب عن تدريبات ريال مدريد والنادي يعلن إصابته مجدداً!

تقارير صحفية تؤكد انتكاس إيدين هازارد نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم البلجيكي إيدين هازارد لم يتواجد في تدريبات فريقه استعداداً للقاء المقبل أمام أتالانتا لحساب منافسات دوري الأبطال.

اللاعب عاد للمشاركة هذا الأسبوع بعد أن لعب في لقاء إلتشي لحساب الليجا كبديل، والذي شهد انتصار الفريق الملكي بهدفين لواحد.

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وأوضحت الصحيفة أن هازارد كان الغائب الأبرز عن تدريبات اليوم الخاصة بالفريق، ولم يصدر النادي أي بيان أو تعليق رسمي عن سبب غياب اللاعب.

وينتظر أن يتحدث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بعد ساعات في المؤتمر الصحفي للقاء الخاص بأتالانتا، ويتوقع أن يوضح موقف لاعبه من المشاركة في المباراة.

وأعلن ريال مدريد رسمياً إصابة لاعبه في بيان رسمي على مستوى العضلة القطنية، وسط تقارير عن غيابه لقرابة الشهر.

وأصيب هازارد إصابته الأخيرة أمام فريق ليفانتي في الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني، بالتحديد في السادس من فبراير الماضي.

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جدير بالذكر أن هازارد كان قد شارك في 14 مباراة في كل البطولات مع ريال مدريد هذا الموسم، وسجل ثلاثة أهداف.

ريال مدريد كان قد فاز ذهاباً في إيطاليا بهدف نظيف قبل أسبوعين، وذلك في إطار مباريات دور الستة عشر من المسابقة القارية.