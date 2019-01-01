لا جديد في النصر - لجنة الانتخابات ترحل بخفي حنين لليوم التاسع

العزوف مستمر والغضب الجماهيري يزداد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

غادرت اللجنة الانتخابية بنادي النصر السعودي اليوم الثلاثاء، مقر النادي دون تقديم أي من المسؤولين أوراق الترشح لرئاسة النادي.

اللجنة فتحت أبوابها للفترة الثالثة أول أمس الأحد، بعد انتهاء فترتين سابقتين (ثلاثة أيام في كل منها) دون وجود أي مترشح لخلافة سعود آل سويلم.

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وقررت الهيئة العامة للرياضة أن تمنح مسؤولي العالمي فرصة في الفترة الثالثة لمدة خمسة أيام بدلًا من ثلاثة، قبل أن تتدخل لتشكيل مجلس جديد.

ووفقًا للوائح والقوانين، فإن هيئة الرياضة يحق لها تكليف مجلس جديد بحسب رؤيتها لتسيير أمور النادي لفترة كاملة أو لعام واحد.

ويعد النصر هو النادي الوحيد الذي لم يتقدم أحد للترشح بانتخاباته، وفي الوقت نفسه، أعلن رئيسه الحالي آل سويلم عدم رغبته في الترشح لفترة جديدة مكتفيًا بما حققه.