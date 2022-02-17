"لا تنتقدوا ميسي أبدًا.. حتي مع برشلونة لم يكن يركض كثيرًا!"

دافع مدرب نانت، أنطوان كومبوار، بشدة عن ليونيل ميسي ضد الانتقادات التي تعرض لها بعد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

ويستعد نانت لاستقبال باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي يوم الجمعة، ومع ذلك، فإن كومبوار لم يتردد أبدًا في الإشادة بميسي.

البرغوث أهدر ركلة جزاء في قمة ريال مدريد، والتي انتهت بفوز بي آس جي بهدف حمل توقيع كيليان مبابي باللحظات الأخيرة مع عمر اللقاء.

كومبوار في حديثه قبل مواجهة فريقه لباريس قال "بالنسبة لي، لا يجب أن تلمس ميسي، لن أنتقد ميسي أبدًا، أنا أعشقه، لا تلمسه أبدًا!".

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وتابع "ميسي الآن بين 34 و35 عامًا، في برشلونة لم يكن يركض طوال الوقت، رغم تقدمه في العمر لا يزال جيدًا للغاية".

كما أضاف "لم يعد شخصًا لديه موهبة تسجيل 50 هدفًا في الموسم، لكنه ميسي، لم يتأثر! دعونا لا ننتقد ميسي أبدًا".

وأتم متحدثًا عن فوز باريس على الريال "نصر عظيم لبوتشيتينو، بالطبع كانت مباراة الموسم بالنسبة له، علينا دائمًا تذكر عمله هو ولاعبيه حقًا".

نانت قبل مواجهة باريس يأتي تاسعًا في ترتيب الليج آ برصيد 35 نقطة مقابل صدارة النادي العاصمي للمسابقة بـ59 نقطة.