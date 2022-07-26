"لا تقارنوني مع أحد، لدي أسبابي" .. تاليسكا يرد على الاتهامات

اتهامات عديدة للنجم البرازيلي بعدم الالتزام لغيابه عن معسكر النصر في إسبانيا

يُثير تواجد نجم النصر أندرسون تاليسكا في بلاده فيما زملاءه يخوضون معسكرًا خارجيًا إعداديًا للموسم الجديد في إسبانيا الكثير من الجدل بين عشاق الفريق ومنافسيه، حيث وجهت العديد من الاتهامات للاعب البرازيلي بعدم الاتزام واللامبالاة.

لماذا تأخر انضمام تاليسكا لمعسكر النصر، وكيف عاقبه النادي؟

النصر توجه إلى إسبانيا الخميس الماضي ليبدأ معسكره الخارجي الإعدادي تحت قيادة مدربه الجديد رودي جارسيا، ومن المقرر أن يستمر حتى الـ12 من أغسطس القادم.

وأعلن النادي استدعاء 30 لاعبًا للمعسكر الإسباني على رأسهم البرازيلي تاليسكا، لكنه اعتذر عن التواجد مع الفريق لظروف عائلية وأبلغ الإدارة النصراوية أنه لن ينضم للمعسكر قبل الـ29 من الشهر الجاري.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن النصر قرر فرض عقوبة على تاليسكا وفق اللائحة الانضباطية الداخلية، وذلك لتأخره عن الانضمام للمعسكر، وأشارت الصحيفة إلى أن عقد اللاعب مع النادي العاصمي يتضمن بندًا يسمح له بقضاء إجازة لمدة 30 يومًا بعد نهاية الموسم الكروي.

الموسم الأخير من الدوري السعودي انتهى في الـ27 من يونيو الماضي، مما يعني أن اللاعب مجبر على التواجد في إسبانيا يوم 27 يوليو الجاري.

من جانبهم، تداول مغردون عبر تويتر مقطع فيديو لتاليسكا خلال تواجده في البرازيل وهو يُغني في إحدى الحفلات، وقد تداول البعض كذلك صورة لم يثبت صحتها لجدول حفلات اللاعب في بلاده، والتي ستكون الأخيرة منها يوم 31 يوليو الجاري.

🚨🚨 المُغني اندرسون تاليسكا في احد حفلاته الغنائية قبل ثلاث ايام ، اللاعب لم يلتحق بمعسكر #النصر حتى الان pic.twitter.com/N5yAIr3kF6 — سهم ★ (@1SMi_) July 22, 2022

تاليسكا طمأن جمهور النادي حول عودته للفريق رغم كل الإشاعات التي تتناول مستقبله، إذ كتب عبر تويتر "أشتاق إليه يا النصر، سأعود قريبًا".

كيف رد تاليسكا على الاتهامات الموجهة له؟

صاحب الـ28 عامًا رد على الاتهامات الموجهة له بعدم الالتزام والاهتمام بمرحلة الإعداد للموسم الجديد مثل كل اللاعبين الآخرين المتواجدين حاليًا في معسكرات أنديتهم بالتأكيد على أن وضعه مختلف عن الجميع ولا يجب مقارنته بأي لاعب آخر.

حساب فيفا سبورت المهتم بأخبار اللاعبين البرازيليين نشر مقطع فيديو لتاليسكا وعلق "النجم البرازيلي مستمتع بوقته"، ليرد اللاعب بالإشارة إلى أن لديه أسبابه الخاصة التي تدعوه للتواجد في البرازيل.

Don't compare me to other players to say I'm partying, I have reasons to be here, and soon I'll be with my team.👇 https://t.co/g3HEBBpNHd pic.twitter.com/7tWL73q0u7 — Andersontalisca (@talisca_aa) July 26, 2022

إذ كتب "لا تقارنوني بأي لاعب آخر لتقولوا أنني أحتفل، لدي أسبابي لأكون هنا وقريبًا سأكون مع فريقي".