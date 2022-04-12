"لا تشطب التاريخ بفشلك!" .. تصريح المسحل بعد المونديال يستفز السعوديين
يتواصل الهجوم على ياسر المسحل؛ رئيس اتحاد كرة القدم السعودي، بعد وداع المنتخب الوطني لمنافسات كأس العالم قطر 2022، حتى جاء تصريحه حول الكرة السعودية ليزيد النار اشتعالًا.
المنتخب السعودي ودع الحدث العالمي قبل أيام من دور المجموعات بعد فوز تاريخي أمام المنتخب الأرجنتيني ثم هزيمتين أمام بولندا والمكسيك.
وعند عودة الأخضر للمملكة، أطلق المسحل تصريحه الذي أغضب الكثيرين، قائلًا: "العالم أصبح يتحدث ويقولون (اكتشفنا أن هناك كرة قدم في السعودية".
هذا التصريح دفع عدد من الإعلاميين للانتفاض دفاعًا عن الكرة السعودية وتاريخها، مطالبين إياه بألا يشطب تاريخها الذي يتحدث عنه العالم منذ تأهل الأخضر لدور الـ16 في أول مشاركة له في كأس العالم عام 1994.
لاتشطب التاريخ استاذ ياسر ..#ملعب_SBC— خالد الشنيف (@k_alshenaif) December 3, 2022
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لم أُصدّق أنّ #ياسر_المسحل قال : ( اليوم العالم يتحدث ويقول اكتشفنا إنّه في كرة قدم سعودية )— محمد الدويش (@Aldowayesh) December 3, 2022
لم يعرف العالم إن عندنا كورة إلا بعد فوزنا على الأرجنتين ؟
هل قال ياباني أو مغربي أو كوري أو تونسي أو كميروني مثل هذا ؟ #مونديال_قطر2022
رحم الله الأمير فيصل بن فهد فقد قدّم للعالم عام 1994 كرة القدم #السعودية !!— ابراهيم بن ناهض🇸🇦92 (@ibrahim9_99) December 3, 2022
#لا_لإعادة_ترشيح_المسحل pic.twitter.com/l2FNIcpwJl
#يعني_تفضل— أبو عبدالله (@Abuabdullah_68) December 3, 2022
العالم لازال يتحدث عن هدف سعيد العويران اللي سجله عام 1994 م
والأخ ياسر @Yalmisehal يقول :
العالم اكتشف ان فيه كرة قدم في السعودية 🤷🏻♂️#طرد_المسحل_مطلب pic.twitter.com/P1cbf1wVCz
ياهي فشيله ..— غيث العَمري | ghith (@GhaythanAlamri) December 3, 2022
رئيس إتحاد القدم يقول :
• جنينا ثمار معسكرات المنتخب امتدت لأشهر بالفوز على الارجنتين ..
• العالم أصبح يتحدث ويقول أكتشفنا أنه في كرة قدم في السعودية ..
تصريح ياسر المسحل مستفز جداً ( علمنا العالم انه عندنا كره قدم )— مـحمد الـعونـي #ابوخلدا (@MO__90_9) December 3, 2022
السؤال للمسحل .. ماذا كان يعمل الامير فيصل بن فهد رحمه الله
ثلاث بطولات اسيويه وتأهل لكأس العالم مرتين وتأهل للأولمبياد مرتين
وبطولات عربيه
بعض التصاريح تدل على عقليه من يطلقها
ولسان حالها تقول (دعني )
يذكر أن الغضب السعودي من وداع المونديال يأتي في ظل أن الأخضر كان في حاجة للفوز في المباراة الأخيرة من دور المجموعات أمام المكسيك، لكن انهار الفريق بشكل غريب وخسر بثنائية مقابل هدف وحيد.