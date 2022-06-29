لا تستخف بالأسد السنغالي.. ماني اختار الوقت المناسب للانقضاض على الدوري الألماني

من المتوقع أن يكون ساديو ماني هو النجم الأول في الدوري الألماني خلال الموسم المقبل، بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ من ليفربول.

بعد سنوات عاشها في ظل المصري محمد صلاح في ليفربول الإنجليزي، قرر السنغالي ساديو ماني الرحيل عن ملعب "أنفيلد" متجهًا إلى بايرن ميونخ الألماني.

ماني أنهى مسيرة امتدت لست سنوات مع ليفربول، كان خلالها واحدًا من أهم النجوم تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، لكنه لم يكن أبدًا نجم الشباك في "أنفيلد".

وتشير التقارير إلى أن بايرن ميونخ سيدفع 35 مليون يورو فقط إلى ليفربول للحصول على خدمات ماني حتى صيف 2025، الذي كان عقده مع "الريدز" ينتهي في صيف 2023.

لكن بعيدًا عن كل ذلك، فيبدو أن ماني قد اختار الوقت المثالي للانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ، خاصة مع التحركات في سوق الانتقالات.

ماني لم يكن أبدًا النجم الأول في ليفربول، وبالطبع لم يكن كذلك في الدوري الإنجليزي بالتبعية، خاصة وأن البطولة تضم العديد من النجوم المذهلين في كافة الأندية.

"أسد التيرانجا" عانى من التهميش الجماهيري بصورة كبيرة في ليفربول، خاصة مع استحواذ صلاح على الجماهيرية، والجوائز الفردية، وقيام "الملك المصري" بأدوار أكثر أهمية في خطط يورجن كلوب.

ماني اختار وقتًا مثاليًا بالفعل لينتقل إلى الدوري الألماني، حيث سيصبح بالفعل نجم الشباك الأول في "البوندسليجا".

ويأتي انتقال ماني إلى الدوري الألماني، بعد رحيل النرويجي إرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، واقتراب رحيل روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ.

هالاند رحل بالفعل عن بوروسيا دورتموند، فيما يحاول ليفاندوفسكي جاهدًا فرض رحيله على بايرن ميونخ، خاصة وأن عقده مع النادي البافاري ينتهي في صيف 2023.

ويرفض ليفاندوفسكي تمامًا فكرة الاستمرار مع بايرن ميونخ خلال الموسم المقبل، مفضلًا الانتقال إلى برشلونة الإسباني.

ومع رحيل هالاند عن دورتموند، واقتراب رحيل ليفاندوفسكي عن "أليانز أرينا" فإن الطريق سيكون خاليًا تمامًا أمام ماني للاستحواذ على النجومية كلها ليس في بايرن ميونخ فحسب، بل في الدوري الألماني كله.

ماني سيكون الواجهة الإعلانية الأولى للدوري الألماني، وكل لمسة له خاصة خلال المباريات الأولى مع بايرن ميونخ سيسلط عليها الضوء إعلاميًا بشكل كبير.

ويبدو أن المشكلة التي عاشها ماني خلال فترته في ليفربول والتهميش الذي عانى منه، سيتحول إلى النقيض تمامًا في ألمانيا، وسيكون نجم الشباك الأول، ومصدر الإلهام في الأول في "البوندسليجا".

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